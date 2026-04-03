Raghav Chadha net worth: जानिए कितनी है AAP सांसद राघव चड्ढा की संपत्ति

Raghav Chadha net worth: आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता राघव चड्ढा (Raghav Chadha) एक बार फिर सुर्खियों में हैं। राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के बाद जहां पार्टी के अंदर मतभेद खुलकर सामने आए हैं, वहीं उनकी संपत्ति और वित्तीय सफर भी चर्चा में आ गया है।

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राजनीतिक विवाद के बीच बढ़ी दिलचस्पी

AAP ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर चड्ढा को पद से हटाने का प्रस्ताव दिया है। उनकी जगह अशोक मित्तल (Ashok Mittal) का नाम आगे बढ़ाया गया है। इस फैसले के बाद चड्ढा ने आरोप लगाया कि उन्हें संसद में जनता के मुद्दे उठाने से रोका जा रहा है, जबकि पार्टी का कहना है कि वह प्राथमिक मुद्दों से भटक गए थे।

शुरुआती साल में सीमित संपत्ति

2019 में जब चड्ढा ने दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा, तब उन्होंने करीब 16 लाख रुपये की चल संपत्ति घोषित की थी। कोई अचल संपत्ति नहीं थी और सालाना आय महज 2.19 लाख रुपये बताई गई थी।

2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी कुल संपत्ति बढ़कर करीब 19.97 लाख रुपये हो गई, लेकिन तब भी उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं थी।

राज्यसभा तक का सफर और संपत्ति में बढ़ोतरी

2022 में राज्यसभा पहुंचने पर चड्ढा ने करीब 37 लाख रुपये की चल संपत्ति घोषित की। इसमें नकद, बॉन्ड्स, शेयर और एक Maruti Swift Dzire शामिल थी। हालांकि, बाहरी अनुमानों के मुताबिक 2024 तक उनकी कुल संपत्ति 30-35 करोड़ रुपये के बीच आंकी जाती है।

कमाई के स्रोत

चड्ढा की आय के प्रमुख स्रोतों में सांसद के तौर पर सालाना 12-15 लाख रुपये का वेतन शामिल है। इसके अलावा, वह चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं और Deloitte व Grant Thornton जैसी कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं। उनके निवेश- खासतौर पर मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी संपत्ति बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

करियर

चड्ढा का राजनीतिक सफर तेज रहा है। 2012 में India Against Corruption आंदोलन से जुड़ने के बाद उन्होंने AAP में कई अहम भूमिकाएं निभाईं। वह 2017 से 2022 तक विधायक रहे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने और 2022 में राज्यसभा पहुंचे।

शिक्षा और निजी जीवन

11 नवंबर 1988 को नई दिल्ली में जन्मे चड्ढा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बी.कॉम और एलएलबी की पढ़ाई की। साथ ही ICAI से चार्टर्ड अकाउंटेंसी और London School of Economics से पब्लिक पॉलिसी का कोर्स किया। 2023 में उन्होंने अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से शादी की, जिससे उनकी पब्लिक प्रोफाइल और मजबूत हुई।

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क्या कहता है पूरा मामला?

एक तरफ पार्टी के भीतर बढ़ता तनाव है, तो दूसरी तरफ चड्ढा की संपत्ति में तेजी से हुई वृद्धि भी चर्चा का विषय बनी हुई है। आधिकारिक आंकड़े जहां शुरुआती वर्षों में सीमित संपत्ति दिखाते हैं, वहीं हालिया अनुमान उनके वित्तीय सफर में बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हैं।