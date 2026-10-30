पंजाब में पराली जलाने पर नहीं लग रही लगाम, 1,007 मामले दर्ज, 17 लाख रुपये से ज्यादा जुर्माना

पंजाब में पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में इनकी संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। राज्य में 29 अक्टूबर को एक ही दिन में 194 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल आंकड़ा 1,007 तक पहुंच गया। सबसे ज्यादा मामले तीन जिलों से सामने आए हैं। बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने जुर्माना लगाने और एफआईआर दर्ज करने जैसी कार्रवाई भी तेज कर दी है। आइए जानते हैं कि किन जिलों में सबसे ज्यादा मामले आए हैं और इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

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एक हफ्ते में तेजी से बढ़े मामले

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में 15 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच पराली जलाने की कुल 542 घटनाएं दर्ज हुई थीं। इसके बाद 28 अक्टूबर तक यह संख्या बढ़कर 813 हो गई। वहीं, 29 अक्टूबर को 194 नए मामले सामने आने के बाद कुल आंकड़ा 1,007 पर पहुंच गया।

राज्य में पराली जलाने की निगरानी हर साल 15 सितंबर से शुरू होती है। यह तारीख धान की खरीद शुरू होने से करीब दो हफ्ते पहले रखी गई है। धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होती है।

इन तीन जिलों में सबसे ज्यादा पराली जली

पंजाब में पराली जलाने के कुल 1,007 मामलों में से 672 मामले सिर्फ तीन जिलों से सामने आए हैं। इनमें तरनतारन सबसे आगे है, जहां 397 घटनाएं दर्ज हुई हैं। इसके बाद अमृतसर में 171 और फिरोजपुर में 104 मामले सामने आए हैं।

तरनतारन और अमृतसर में धान के कुल रकबे के 90 फीसदी से ज्यादा हिस्से की कटाई पूरी हो चुकी है। इन दोनों जिलों में पराली जलाने के बढ़ते मामलों पर प्रशासन की खास नजर है।

किसानों पर 17 लाख रुपये से ज्यादा जुर्माना

पराली जलाने के मामलों में प्रशासन ने कार्रवाई भी की है। अब तक 349 मामलों में पर्यावरण मुआवजे के तौर पर 17 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 13 लाख रुपये से ज्यादा की वसूली हो चुकी है।

इसके अलावा कुल 246 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें सबसे ज्यादा 165 एफआईआर तरनतारन और 24 अमृतसर में दर्ज हुई हैं। ये मामले भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दर्ज किए गए हैं, जो सरकारी अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करने से जुड़ी है।

पराली जलाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पिछले हफ्ते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के चेयरपर्सन राजेश वर्मा की अगुवाई में एक उच्चस्तरीय टीम ने अमृतसर और तरनतारन के अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक में पराली के प्रबंधन, उपलब्ध मशीनों और दूसरी सुविधाओं की समीक्षा हुई। आयोग ने कहा कि जहां संभव हो, वहां थर्मल पावर प्लांट, ईंट भट्ठों और उद्योगों में पराली का इस्तेमाल ईंधन के तौर पर बढ़ाया जाए।

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अधिकारियों को गांवों में नियमित दौरे करने, किसानों को सुविधाओं की जानकारी देने और जरूरी मशीनें जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। तरनतारन प्रशासन को खेतों में पराली जलाने की घटनाएं रोकने के लिए कार्रवाई तेज करने को कहा गया।