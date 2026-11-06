पंजाब में जहरीली हुई हवा! बरनाला में AQI 1104 के पार, दिल्ली में भी प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें

उत्तर भारत में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक जहरीली धुंध ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पंजाब के बरनाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 104 तक पहुंच गया है। वहीं, राज्य में पराली जलाने के मामले भी 2100 के पार निकल गए हैं। प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को लेकर अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है।

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दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में पराली जलाने की घटनाओं के कारण दिल्ली-NCR की हवा खराब हो रही है।

पंजाब में पराली जलाने के कितने मामले आए सामने?

पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 3 नवंबर तक राज्य में कुल 2196 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें सबसे ज्यादा 545 मामले तरनतारन जिले से सामने आए हैं। इसके अलावा फिरोजपुर और अमृतसर भी पराली जलाने से प्रभावित जिलों में शामिल हैं।

प्रदूषण का असर पंजाब के कई शहरों में दिखाई दे रहा है। बरनाला में AQI 1104 दर्ज किया गया, जबकि बठिंडा और तलवंडी साबो में भी प्रदूषण का स्तर 1000 के पार पहुंच गया।

दिल्ली के प्रदूषण पर बीजेपी और AAP आमने-सामने

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि 30 अक्टूबर को दिल्ली का AQI सिर्फ 60 था, जो 4 नवंबर तक बढ़कर 377 पहुंच गया।

वहीं, आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज किया है। AAP नेताओं का कहना है कि बीजेपी दिल्ली में स्थानीय और औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने में अपनी कमियों से ध्यान हटाने के लिए पंजाब पर आरोप लगा रही है।

पराली प्रबंधन के लिए पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर करीब 5000 करोड़ रुपये के आवंटन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का आरोप है कि संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं हुआ और कई मशीनें बेअसर साबित हुईं।

CAQM ने 12 जिलों के अधिकारियों को किया तलब

पराली जलाने के बढ़ते मामलों को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 4 नवंबर को पंजाब के 12 प्रमुख क्षेत्रों के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को तलब किया।

आयोग ने निगरानी बढ़ाने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही सामने आने पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

धनतेरस पर दिल्ली की हवा और खराब

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6 नवंबर को धनतेरस की सुबह दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति और बिगड़ गई। सुबह 8 बजे राजधानी का औसत AQI 389 दर्ज किया गया, जबकि 5 नवंबर को यह 369 था।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, दिल्ली के करीब 28 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई। इस बीच दिवाली और उसके अगले दिन प्रदूषण की स्थिति को लेकर भी चिंता बढ़ गई है।