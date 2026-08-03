Prime Video की टॉप 10 फिल्मों में मचा धमाल, मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स बनी नंबर 1 तो इन फिल्मों ने भी जीता दिल
अमेजन प्राइम वीडियो की नई टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में कई ऐसी मूवीज शामिल हैं, जिन्होंने दुनियाभर के दर्शकों का ध्यान खींचा है। इस लिस्ट में कौन सी फिल्म बनी नंबर 1 और किन फिल्मों ने बनाई अपनी जगह, जानिए पूरी जानकारी इस खास रिपोर्ट में।
In Short
- मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स ने प्राइम वीडियो की वर्ल्डवाइड टॉप 10 ओरिजिनल फिल्मों की लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया।
- प्रोजेक्ट हेल मैरी और द शीप डिटेक्टिव्स ने दूसरे और तीसरे नंबर पर जगह बनाकर दर्शकों का ध्यान खींचा।
- द बीकीपर, योर फॉल्ट लंदन और द रेकिंग क्रू समेत कई अलग-अलग जॉनर की फिल्मों ने टॉप 10 में बनाई जगह।
अमेजन प्राइम वीडियो पर हर हफ्ते नई फिल्मों को लेकर दर्शकों में काफी दिलचस्पी रहती है। अब 20 जुलाई से 26 जुलाई तक दुनियाभर में सबसे ज्यादा देखी गई प्राइम ओरिजिनल फिल्मों की टॉप 10 लिस्ट सामने आई है। इस लिस्ट में एक्शन, साइंस फिक्शन, मिस्ट्री और थ्रिलर जैसी अलग-अलग जॉनर की फिल्में शामिल हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन सी फिल्मों ने इस लिस्ट में जगह बनाई।
नंबर 1 पर मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स का दबदबा
प्राइम वीडियो की वर्ल्डवाइड टॉप 10 ओरिजिनल फिल्मों की लिस्ट में मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स ने पहला स्थान हासिल किया है। फिल्म में फैंटेसी, एक्शन और एडवेंचर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसे दुनियाभर के दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।
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नंबर 2 पर प्रोजेक्ट हेल मैरी ने बनाई जगह
लिस्ट में दूसरे नंबर पर प्रोजेक्ट हेल मैरी रही। यह साइंस फिक्शन फिल्म अपनी अलग कहानी और स्पेस से जुड़े कॉन्सेप्ट की वजह से दर्शकों के बीच चर्चा में बनी हुई है।
नंबर 3 पर द शीप डिटेक्टिव्स ने मारी बाजी
तीसरे नंबर पर द शीप डिटेक्टिव्स फिल्म ने जगह बनाई है। फिल्म की कहानी में मिस्ट्री और अलग तरह का एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है, जिसने इसे टॉप 3 फिल्मों में शामिल कर दिया।
नंबर 4 पर अ वर्किंग मैन रही
अ वर्किंग मैन इस लिस्ट में चौथे नंबर पर रही। यह एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म है, जिसमें दमदार किरदारों और तेज कहानी ने दर्शकों को जोड़े रखा।
नंबर 5 पर बुलेवार्ड ने बनाई जगह
पांचवें स्थान पर बुलेवार्ड फिल्म शामिल है। यह फिल्म अपनी कहानी और इमोशनल एंगल की वजह से दर्शकों के बीच पसंद की जा रही है।
नंबर 6 पर टॉम क्लैंसीज जैक रायन घोस्ट वॉर शामिल
लिस्ट में छठे नंबर पर टॉम क्लैंसीज जैक रायन घोस्ट वॉर रही। यह फिल्म एक्शन और स्पाई थ्रिलर पसंद करने वाले दर्शकों के लिए खास रही है।
नंबर 7 पर योर फॉल्ट लंदन ने जमाया कब्जा
सातवें नंबर पर योर फॉल्ट लंदन फिल्म रही। रोमांटिक ड्रामा और रिलेशनशिप बेस्ड कहानी वाली इस फिल्म ने भी प्राइम वीडियो पर अपनी जगह बनाई।
नंबर 8 पर प्लेडेट ने बनाई जगह
प्लेडेट ने टॉप 10 लिस्ट में आठवां स्थान हासिल किया है। फिल्म की कहानी और कॉमेडी एलिमेंट्स ने इसे दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाया।
नंबर 9 पर द बीकीपर रही
नौवें नंबर पर द बीकीपर रही। यह एक्शन फिल्म अपने फाइट सीक्वेंस और थ्रिलिंग कहानी के कारण दर्शकों को पसंद आई।
नंबर 10 पर द रेकिंग क्रू ने पूरी की लिस्ट
टॉप 10 की आखिरी पोजिशन पर द रेकिंग क्रू फिल्म रही। इस फिल्म ने भी प्राइम वीडियो की वर्ल्डवाइड ओरिजिनल फिल्मों की लिस्ट में अपनी जगह बनाई। इस तरह 20 जुलाई से 26 जुलाई के बीच इन 10 फिल्मों ने दुनियाभर में दर्शकों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा।