Prime Video की टॉप 10 सीरीज लिस्ट जारी राइड ऑर डाई नंबर 1 पर द समर आई टर्न्ड प्रिटी भी शामिल
Prime Video की Worldwide Top 10 Original Series लिस्ट में इस बार कई नए और पॉपुलर शोज ने जगह बनाई है। कुछ सीरीज ने अपनी कहानी से दर्शकों का ध्यान खींचा, तो कुछ पुराने फेवरेट शोज भी रैंकिंग में नजर आए। जानिए कौन-सी सीरीज रही सबसे आगे और किसने बनाई टॉप 10 में जगह।
In Short
- राइड ऑर डाई ने प्राइम वीडियो की वर्ल्डवाइड टॉप 10 ओरिजिनल सीरीज लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया।
- एले और ऑफ कैंपस ने दूसरे और तीसरे नंबर पर जगह बनाकर दर्शकों का ध्यान खींचा।
- द बॉयज, रीचर और द समर आई टर्न्ड प्रिटी जैसी पॉपुलर सीरीज भी टॉप 10 में शामिल रहीं।
ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली अपनी टॉप 10 ओरिजिनल सीरीज की लिस्ट जारी कर दी है। यह रैंकिंग जुलाई 20 से जुलाई 26 तक की लोकप्रियता के आधार पर तैयार की गई है।
इस लिस्ट में रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा और एक्शन जैसी अलग-अलग कैटेगरी की सीरीज शामिल हैं। नई रिलीज के साथ कुछ पुराने पॉपुलर शोज भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। आइए जानते हैं प्राइम वीडियो की इस वर्ल्डवाइड रैंकिंग में कौन-कौन सी सीरीज शामिल हैं।
नंबर 1 पर राइड ऑर डाई का दबदबा
प्राइम वीडियो की वर्ल्डवाइड टॉप 10 ओरिजिनल सीरीज की लिस्ट में राइड ऑर डाई ने पहला स्थान हासिल किया है। इस सीरीज ने अपनी कहानी और कंटेंट की वजह से दुनियाभर के दर्शकों का ध्यान खींचा है। पहले नंबर पर रहकर राइड ऑर डाई ने इस हफ्ते सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली प्राइम ओरिजिनल सीरीज का खिताब अपने नाम किया है।
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नंबर 2 पर एले ने बनाई जगह
इस लिस्ट में एले सीरीज दूसरे नंबर पर रही। यह शो अपनी कहानी और किरदारों को लेकर दर्शकों के बीच चर्चा में बना हुआ है। प्राइम वीडियो पर इसे काफी पसंद किया गया, जिसकी वजह से यह वर्ल्डवाइड टॉप 10 में अपनी जगह बनाने में सफल रही।
नंबर 3 पर ऑफ कैंपस ने जमाया कब्जा
ऑफ कैंपस ने प्राइम वीडियो की इस लिस्ट में तीसरा स्थान हासिल किया है। रोमांस और ड्रामा से जुड़ी इस सीरीज को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसकी कहानी और प्रेजेंटेशन ने इसे टॉप रैंकिंग में पहुंचाने में मदद की।
नंबर 4 पर आदर्श बाल विद्यालय शामिल
आदर्श बाल विद्यालय इस वर्ल्डवाइड रैंकिंग में चौथे नंबर पर रही। इस सीरीज ने अपनी अलग कहानी और कंटेंट के चलते दर्शकों के बीच पहचान बनाई है। प्राइम वीडियो की टॉप 10 लिस्ट में शामिल होना इसकी लोकप्रियता को दिखाता है।
नंबर 5 पर सी यू एट वर्क टुमॉरो
सी यू एट वर्क टुमॉरो ने इस लिस्ट में पांचवां स्थान हासिल किया है। सीरीज की कहानी और किरदारों को दर्शकों ने पसंद किया, जिसके चलते यह वर्ल्डवाइड टॉप 10 ओरिजिनल सीरीज में जगह बनाने में कामयाब रही।
नंबर 6 पर क्लार्कसन्स फार्म की मौजूदगी
क्लार्कसन्स फार्म ने छठा स्थान हासिल किया है। यह सीरीज खेती और ग्रामीण जिंदगी से जुड़े कंटेंट को दिखाती है। अलग तरह के विषय की वजह से इसे दुनियाभर के दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।
नंबर 7 पर द बॉयज ने बनाई जगह
प्राइम वीडियो की सबसे चर्चित सीरीज में शामिल द बॉयज इस बार लिस्ट में सातवें नंबर पर रही। सुपरहीरो और एक्शन से भरपूर यह सीरीज लंबे समय से दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनी हुई है।
नंबर 8 पर रीचर ने बनाई पकड़
रीचर ने वर्ल्डवाइड टॉप 10 ओरिजिनल सीरीज की लिस्ट में आठवां स्थान हासिल किया है। एक्शन और थ्रिलर पसंद करने वाले दर्शकों के बीच यह सीरीज काफी लोकप्रिय है।
नंबर 9 पर एवरी ईयर आफ्टर शामिल
एवरी ईयर आफ्टर ने इस लिस्ट में नौवीं पोजिशन हासिल की है। इस सीरीज ने अपनी कहानी और इमोशनल कंटेंट के जरिए दर्शकों का ध्यान खींचा है।
नंबर 10 पर द समर आई टर्न्ड प्रिटी
द समर आई टर्न्ड प्रिटी ने दसवें नंबर पर अपनी जगह बनाई है। रोमांस और ड्रामा पसंद करने वाले दर्शकों के बीच यह सीरीज काफी पसंद की जाती है। प्राइम वीडियो की इस लिस्ट में अलग-अलग तरह के कंटेंट वाली सीरीज का शामिल होना दर्शकों की बदलती पसंद को दिखाता है।