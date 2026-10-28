प्रभास की फिल्म 'फौजी' पर बड़ा विवाद! नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने जताई नाराजगी, टीजर हटाने की मांग

साउथ सुपरस्टार प्रभास की आने वाली फिल्म 'फौजी' रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। फिल्म के टीजर में दिखाई गई कुछ बातों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मामला अब इतना बढ़ गया है कि इसे लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से शिकायत की गई है। आखिर टीजर में ऐसा क्या दिखाया गया है और इस पर किसने आपत्ति जताई है? आइए जानते हैं पूरा मामला।

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नेताजी के परिवार ने क्यों जताई नाराजगी?

नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार से जुड़े चंद्र कुमार बोस ने फिल्म 'फौजी' के टीजर पर कड़ी आपत्ति जताई है। चंद्र कुमार बोस, नेताजी के परिवार की अगली पीढ़ी के सदस्य हैं। वह सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं।

उन्होंने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर फिल्म बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि टीजर में नेताजी के इतिहास को गलत तरीके से दिखाया गया है और उनकी भूमिका को हल्का करके पेश किया गया है।

सेंसर बोर्ड पर भी उठाए सवाल

चंद्र कुमार बोस ने सवाल उठाया कि सेंसर बोर्ड ने ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट को मंजूरी कैसे दे दी। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया। उनका कहना है कि फिल्म का टीजर तुरंत हटाया जाए, उसमें जरूरी सुधार किए जाएं और फिर दोबारा रिलीज किया जाए।

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर टीजर और फिल्म में नेताजी से जुड़ी उनकी चिंताओं को दूर कर दिया जाता है, तो प्रभास और फिल्म की पूरी टीम को उनकी शुभकामनाएं रहेंगी।

फिल्म के टीजर में आखिर क्या दिखाया गया है?

'फौजी' का टीजर 23 अक्टूबर को प्रभास के 47वें जन्मदिन पर रिलीज किया गया था। इसका नाम 'फाइल नंबर 25' रखा गया है। इसी दिन क्रांतिकारी भगवती चरण पाणिग्रही का 83वां बलिदान दिवस भी था।

टीजर की कहानी 1942 के बर्लिन में दिखाई गई है। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद कराने के लिए एडॉल्फ हिटलर से मदद मांगते नजर आते हैं।

हिटलर कहता है कि भारतीयों को दूसरों के शासन में रहने की आदत है। इसके जवाब में नेताजी एक भारतीय सीक्रेट एजेंट का जिक्र करते हैं, जिसने जापान को ब्रिटिश सेना को हराने और सिंगापुर पर कब्जा करने में मदद की थी।

प्रभास के किरदार को लेकर क्यों मचा बवाल?

टीजर में बताया जाता है कि इस सीक्रेट एजेंट ने भगवद्गीता से प्रेरित एक गुप्त कोड बनाया है और वह कलकत्ता में मौजूद है।

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आखिर में प्रभास का किरदार सिगरेट पीते हुए और बड़ी बंदूक से फायरिंग करते नजर आता है। नेताजी और हिटलर के जरिए प्रभास के काल्पनिक किरदार की तारीफ दिखाए जाने पर सोशल मीडिया पर भी नाराजगी सामने आई है।

फिलहाल फिल्म 'फौजी' के मेकर्स ने इस विवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।