वंदे भारत की फैन हुई पोलैंड की महिला! जमकर की तारीफ, इन 3 चीजों ने किया हैरान

भारत की वंदे भारत ट्रेन अपनी रफ्तार और सुविधाओं को लेकर चर्चा में रहती है। अब पोलैंड की एक महिला यात्री ने इस ट्रेन में सफर करने के बाद अपना अनुभव साझा किया है। महिला का कहना है कि वंदे भारत में मिलने वाली कुछ सुविधाएं यूरोप की ट्रेनों से भी बेहतर हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर बताया कि सफर के दौरान तीन ऐसी चीजें थीं, जिन्होंने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया।

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खाने की सुविधा देखकर हैरान हुईं महिला

पोलैंड की ट्रैवल क्रिएटर डोमिनिका पाटालास-कालरा ने वंदे भारत में सफर किया और इसका अनुभव इंस्टाग्राम पर शेयर किया। उन्होंने बताया कि ट्रेन में बैठने के कुछ देर बाद ही उन्हें पानी, मसाला चाय, बिस्कुट और पूरा खाना दिया गया।

डोमिनिका ने शाकाहारी खाने का विकल्प चुना था। इसमें पोहा, दो कटलेट, दही और एक मफिन शामिल था। खाने की इतनी अच्छी व्यवस्था देखकर वह काफी प्रभावित हुईं।

उन्होंने बताया कि यूरोप की ट्रेनों में आमतौर पर यात्रियों को पानी और चॉकलेट का एक टुकड़ा मिलता है। ऐसे में वंदे भारत में खाने की सुविधा उन्हें यूरोप के मुकाबले बेहतर लगी।

सीटों और आराम को लेकर क्या बोलीं?

खाने के अलावा डोमिनिका ने ट्रेन की सीटों और आरामदायक सफर की भी तारीफ की। उन्होंने भारतीय वंदे भारत और यूरोपीय ट्रेनों की सीटों की तुलना की।

उनके मुताबिक, दोनों जगह ट्रेनों की सीटें साफ-सुथरी और आरामदायक हैं। इस मामले में उन्हें कोई खास अंतर नजर नहीं आया।

उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि किसी भी ट्रेन में सफर करते समय यात्रियों के लिए आराम और साफ-सफाई कितनी जरूरी होती है।

समय पर पहुंची ट्रेन तो हुईं प्रभावित

डोमिनिका को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली तीसरी चीज ट्रेन का समय पर पहुंचना था। उन्होंने बताया कि उनकी वंदे भारत ट्रेन बिल्कुल तय समय पर अपने गंतव्य तक पहुंची।

उन्होंने यूरोप की ट्रेनों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां अलग-अलग देशों में ट्रेनों की सेवाएं अलग होती हैं। खासकर पोलैंड में उन्हें कई बार ट्रेनों की देरी का सामना करना पड़ा है।

ऐसे में वंदे भारत का बिल्कुल समय पर पहुंचना उनके लिए अच्छा अनुभव रहा।

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

डोमिनिका का यह अनुभव सोशल मीडिया पर भी चर्चा में आ गया। कई लोगों ने वंदे भारत को लेकर उनकी तारीफ का स्वागत किया।

एक यूजर ने कहा कि विदेशी यात्रियों से वंदे भारत की ऐसी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। खाना, आराम और समय पर पहुंचना सफर को बेहतर बनाते हैं।

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वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि विदेशी यात्रियों की तुलना से उन सुविधाओं को देखने का नया नजरिया मिलता है, जिन्हें भारतीय यात्री अक्सर सामान्य मान लेते हैं।

डोमिनिका के अनुभव से यह भी सामने आया कि किसी ट्रेन की पहचान सिर्फ उसकी रफ्तार से नहीं, बल्कि यात्रियों को मिलने वाली रोजमर्रा की सुविधाओं से भी बनती है।