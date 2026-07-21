NEET पेपर लीक पर PM मोदी ने तोड़ी चुप्पी, दोषियों के खिलाफ किया बड़ा ऐलान
नीट पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में कड़ा रुख दिखाया है। उन्होंने घटना को गंभीर बताते हुए दोषियों पर सख्त एक्शन और राज्यों की जिम्मेदारी की बात कही। बैठक में गिरफ्तारियों, दोबारा परीक्षा और आगे ऐसे मामलों को रोकने पर क्या कहा गया, जानिए डिटेल।
In Short
- प्रधानमंत्री ने नीट पेपर लीक को ‘घोर पाप’ बताते हुए दोषियों पर सबसे सख्त एक्शन की बात कही।
- इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा कराई गई।
- प्रधानमंत्री ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों से मिलकर परीक्षा सिस्टम मजबूत करने को कहा, ताकि ऐसी घटना फिर न हो।
NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में इस मामले पर सरकार का रुख साफ कर दिया है। उन्होंने ऐसी बात कही, जिससे साफ है कि सरकार इसे केवल एग्जाम की गड़बड़ी मानकर नहीं देख रही। आखिर प्रधानमंत्री ने पेपर लीक को ‘घोर पाप’ क्यों कहा?
पेपर लीक को बताया ‘घोर पाप’
प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में नीट पेपर लीक को ‘घोर पाप’ बताया। उन्होंने कहा कि मामला सामने आते ही सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और इसमें शामिल लोगों की जिम्मेदारी तय की।
पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा भी कराई गई, ताकि छात्रों के साथ गलत न हो और उनका परीक्षा सिस्टम पर भरोसा बना रहे। लेकिन इस मामले में अब तक कितने लोग पकड़े गए हैं?
अब तक 13 लोग गिरफ्तार
सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि इस मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक कुल 13 लोग पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि गलत काम करने वालों पर सबसे सख्त एक्शन होना चाहिए, ताकि आगे कोई भी पेपर लीक करने की हिम्मत न करे।
इस पूरे मामले को लेकर छात्रों और उनके माता-पिता में कितना गुस्सा दिखा?
छात्रों और अभिभावकों में दिखा गुस्सा
नीट पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद देशभर में छात्रों और उनके माता-पिता में गुस्सा देखा गया। लाखों छात्रों का भविष्य इस परीक्षा से जुड़ा है, इसलिए यह मामला जल्द ही पूरे देश में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया।
लोगों ने सवाल उठाया कि परीक्षा के पेपर को लीक होने से रोकने के लिए सही इंतजाम क्यों नहीं किए गए। लेकिन मामले की पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए सरकार ने जांच करने वाली एजेंसियों को क्या आदेश दिए?
जांच एजेंसियों को दिए गए निर्देश
सरकार ने जांच करने वाली एजेंसियों से कहा कि वे इस मामले की जड़ तक पहुंचें और पता लगाएं कि पेपर लीक के पीछे कौन-कौन लोग शामिल थे। जांच आगे बढ़ने के बाद गिरफ्तारियां हुईं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया। सरकार का ध्यान आरोपियों को पकड़ने के साथ पूरे नेटवर्क का पता लगाने पर भी रहा।
लेकिन ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से क्या कहा?
राज्यों से मिलकर काम करने की अपील
प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों की मेहनत और उनके आगे के रास्ते से जुड़ा कोई भी मामला हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से कहा कि वे मिलकर परीक्षा सिस्टम को और मजबूत बनाएं, ताकि पेपर लीक जैसी घटना फिर न हो।
लेकिन इस पूरे मामले पर सरकार ने आखिर क्या साफ संदेश दिया?
सरकार का साफ संदेश
सरकार ने साफ कहा है कि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लोग इसमें शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर ऐसा परीक्षा सिस्टम बनाना होगा, जिससे छात्रों की मेहनत बेकार न जाए और उनकी पढ़ाई व करियर पर असर न पड़े।