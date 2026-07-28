पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर बनाया नया रिकॉर्ड, एक हफ्ते में 105 मिलियन फॉलोअर्स के पार पहुंचे

PM Modi 105 Million Followers: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट ने एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। उनके फॉलोअर्स की संख्या अब 10.5 करोड़ (105 मिलियन) के पार पहुंच गई है। यह उपलब्धि इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यह बढ़ोतरी बहुत कम समय में दर्ज हुई है। महज एक सप्ताह के भीतर उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से 40 लाख (4 मिलियन) नए फॉलोअर्स जुड़े हैं, जिससे उनका फॉलोअर बेस तेजी से बढ़ा है।



एक हफ्ते में दर्ज हुई बड़ी बढ़ोतरी

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उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, एक सप्ताह पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 10.1 करोड़ (101 मिलियन) फॉलोअर्स थे। अगले सात दिनों में 40 लाख नए फॉलोअर्स जुड़ने के बाद यह संख्या बढ़कर 10.5 करोड़ (105 मिलियन) हो गई। यानी केवल एक हफ्ते में उनके इंस्टाग्राम अकाउंट ने 4 मिलियन नए लोगों को अपने साथ जोड़ा।

सात दिनों में 40 लाख नए फॉलोअर्स जुड़े

सिर्फ सात दिनों में 40 लाख नए फॉलोअर्स का जुड़ना इस बढ़ोतरी को खास बनाता है। एक हफ्ते के भीतर 101 मिलियन से 105 मिलियन तक पहुंचने का यह आंकड़ा सोशल मीडिया पर उनकी लगातार बढ़ती पहुंच को दर्शाता है। इस तेजी के साथ उनका इंस्टाग्राम अकाउंट अब 10.5 करोड़ फॉलोअर्स के नए स्तर पर पहुंच चुका है।

ताजा आंकड़े क्या बताते हैं?

नए आंकड़ों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अब कुल 10.5 करोड़ (105 मिलियन) फॉलोअर्स हैं। पिछले एक सप्ताह के दौरान 4 मिलियन नए फॉलोअर्स जुड़ने से यह संख्या 101 मिलियन से बढ़कर 105 मिलियन हो गई। इसी के साथ उनके इंस्टाग्राम अकाउंट ने 10.5 करोड़ फॉलोअर्स का नया मुकाम हासिल कर लिया है।