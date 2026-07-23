पेपर लीक पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे।

इन अदालतों के जरिए पेपर लीक में शामिल दोषियों को कम समय में कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री ने संबंधित अधिकारियों और विभागों को इस फैसले पर तुरंत काम शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं।

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सोशल मीडिया पोस्ट में दी जानकारी

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं की भलाई और उनके भविष्य से बढ़कर कुछ नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया गया है।

Nothing is more important than the welfare and future of our youth!



We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this… — Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026

इन अदालतों का मकसद पेपर लीक के मामलों को लंबे समय तक लटकने से रोकना होगा। सरकार चाहती है कि मामलों की जांच और सुनवाई तेजी से हो, ताकि दोषियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द सख्त सजा दी जा सके।

अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश

प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और विभागों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं। उनसे कहा गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और पेपर लीक के मामलों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जरूरी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए।

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पीएम मोदी ने इस फैसले को छात्रों के हित में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की एक और कड़ी बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार युवाओं के हितों की रक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में काम कर रही है।

युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को चेतावनी

प्रधानमंत्री ने पेपर लीक में शामिल लोगों को साफ चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें कठोर सजा दिलाई जाएगी।

पीएम मोदी ने दोहराया कि देश के युवा और उनका भविष्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला भी इसी सोच के तहत लिया गया है।

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छात्रों को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद

पेपर लीक की घटनाएं छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए लगातार चिंता का कारण बनी हुई हैं। सरकार का मानना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने के बाद ऐसे मामलों की सुनवाई तेजी से हो सकेगी।

इससे मामलों के फैसले में होने वाली देरी कम होगी और दोषियों को जल्दी सजा मिलने का रास्ता साफ होगा।