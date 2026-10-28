Petrol Diesel Price: दिवाली के बाद महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? कच्चा तेल 140 डॉलर तक पहुंचा, एक्सपर्ट ने दी बड़ी चेतावनी

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ने लगी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होने के साथ उसे भारत तक लाने का खर्च भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में आम लोगों को पेट्रोल-डीजल के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे? आइए समझते हैं कि तेल की बढ़ती कीमतों का आपकी जेब पर क्या असर पड़ सकता है और एक्सपर्ट इस बारे में क्या कह रहे हैं।

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दिवाली के बाद बढ़ सकती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें

एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा ने बिजनेस टुडे टीवी से बातचीत में कहा कि दिवाली के बाद और क्रिसमस से पहले पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। उनके मुताबिक, सरकार और सरकारी तेल कंपनियां लंबे समय तक महंगे कच्चे तेल का बोझ नहीं उठा सकतीं। हालांकि, कीमतें बढ़ाने को लेकर अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।

140 डॉलर तक पहुंचा कच्चा तेल

एक्सिस बैंक रिसर्च की 23 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रेंट क्रूड 110 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया, जबकि डेटेड ब्रेंट 140 डॉलर तक पहुंच चुका है।

नरेंद्र तनेजा के मुताबिक, कच्चे तेल की असली कीमत बाजार में दिखने वाली कीमत से ज्यादा होती है। जहाज का किराया, समुद्री बीमा और क्रू का खर्च जोड़ने पर प्रति बैरल कम से कम 20 डॉलर अतिरिक्त लग सकते हैं। भारतीय रिफाइनरियों के लिए यह खर्च 25 से 27 डॉलर तक हो सकता है।

भारत के लिए कितना महंगा हुआ तेल?

भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट बास्केट की औसत कीमत सितंबर में 116.77 डॉलर प्रति बैरल थी, जो अक्टूबर में 26 तारीख तक करीब 4% बढ़कर 120.46 डॉलर पहुंच गई। यह मार्च 2012 के बाद सबसे ज्यादा मासिक औसत है।

26 अक्टूबर को भारतीय क्रूड बास्केट की कीमत 123.72 डॉलर प्रति बैरल रही। वहीं, मंगलवार शाम ब्रेंट 114.6 डॉलर, डब्ल्यूटीआई 100.9 डॉलर और मुरबान 117.7 डॉलर प्रति बैरल पर था। साल 2026 में ग्लोबल क्रूड की कीमतें करीब 80% बढ़ चुकी हैं।

महंगे तेल का बोझ कौन उठा रहा है?

फिलहाल केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सरकारी तेल कंपनियां और आरबीआई मिलकर महंगे तेल का असर संभाल रहे हैं।

एक्सिस बैंक रिसर्च के मुताबिक, कच्चे तेल की औसत कीमत 100 डॉलर रहने पर यह बोझ जीडीपी के 1.7% के बराबर हो सकता है। कीमत हर 10 डॉलर बढ़ने पर, अगर पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बदले, तो बोझ जीडीपी के 0.20% के बराबर और बढ़ेगा।

अप्रैल से सितंबर के बीच भारत का कच्चे तेल का इंपोर्ट बिल 46.3% बढ़कर 90.6 अरब डॉलर पहुंच गया।

आम लोगों की जेब पर क्या होगा असर?

एक्सिस बैंक रिसर्च के मुताबिक, ज्यादा ड्यूटी और इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन फंड जैसे कदमों से जीडीपी के 0.6% के बराबर राहत मिल सकती है। इससे वित्त वर्ष 2026-27 में केंद्र का फिस्कल घाटा अनुमान से सिर्फ 0.20% से 0.30% जीडीपी ज्यादा रह सकता है।

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नरेंद्र तनेजा ने तेल सप्लाई के लिए नए देशों से समझौते, विदेशों में तेल-गैस संपत्तियों में निवेश, क्रूड और एलपीजी स्टोरेज बढ़ाने और जहाजों का बेड़ा मजबूत करने की जरूरत बताई।

अगर कच्चा तेल लंबे समय तक महंगा रहा, तो पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इससे सफर, माल ढुलाई और रोजमर्रा की जरूरी चीजों का खर्च भी बढ़ने का खतरा है।