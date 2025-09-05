scorecardresearch
Newsट्रेंडिंगWednesday Season 2 Part II, Inspector Zende, Maalik सहित रिलीज हुई ये फिल्में और वेब सीरीज - List

Wednesday Season 2 Part II, Inspector Zende, Maalik सहित रिलीज हुई ये फिल्में और वेब सीरीज - List

क्राइम थ्रिलर से लेकर रोमांस तक, अलग-अलग जॉनर्स के शो और फिल्में रिलीज हो चुकी है। चलिए नजर डालते हैं टॉप ओटीटी रिलीज पर।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 5, 2025 15:31 IST

New OTT Release: वीकेंड पर ओटीटी दर्शकों के लिए धमाकेदार कंटेंट तैयार है। क्राइम थ्रिलर से लेकर रोमांस तक, अलग-अलग जॉनर्स के शो और फिल्में रिलीज हो चुकी है। चलिए नजर डालते हैं टॉप ओटीटी रिलीज पर।

Inspector Zende (Netflix)

मनोज बाजपेयी, जिम सर्भ और सचिन खेडेकर स्टारर यह फिल्म 70-80 के दशक के मुंबई पर आधारित है। यह कहानी असली पुलिस अफसर मधुकर जेंडे पर बनी है, जिन्होंने कुख्यात अपराधी कार्ल भोजराज की तलाश की थी। क्राइम, थ्रिल और हल्के-फुल्के हास्य का मिश्रण दर्शकों को बांधे रखेगा।

Wednesday Season 2 Part II (Netflix)

जेना ऑर्टेगा की चर्चित सीरीज Wednesday के नए चार एपिसोड क्लिफहैंगर से आगे की कहानी खोलेंगे। नेवरमोर अकादमी में और भी खतरनाक राज सामने आएंगे।

Maalik (Prime Video)

राजकुमार राव, मानुषी छिल्लर और हुमा कुरैशी की मालिक किसान के बेटे दीपक की कहानी है, जो जातिगत माहौल में पलकर सत्ता तक पहुंचता है। ताकत के खेल में उसका सफर पुलिस अफसर की हत्या तक पहुंच जाता है। फिल्म राजनीति और अपराध के टकराव को पेश करती है।

Kammattam (Z5)

शान थुलसी निर्देशित मलयालम वेब सीरीज में सुदेव नायर इंस्पेक्टर एंटोनियो जॉर्ज के किरदार में हैं। एक प्लांटर की हत्या की जांच करते-करते वह बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हैं।

Aankhon Ki Gustaakhiyan (Z5)

विक्रांत मैसी और शनाया कपूर की यह रोमांटिक ड्रामा फिल्म एक ब्लाइंड म्यूजिशियन और स्टेज आर्टिस्ट की मुलाकात और प्यार की कहानी बयां करती है। ट्रेन जर्नी में शुरू हुआ रिश्ता अनदेखी पहचान और भावनात्मक गहराई के साथ आगे बढ़ता है।

Kannappa (Prime Video)

भक्त कन्नप्पा की कथा पर आधारित यह पौराणिक ड्रामा एक शिकारी और योद्धा के भगवान शिव के प्रति समर्पण को दिखाता है।

NCIS: Tony & Ziva (JioHotstar)

इस शो में टोनी और जीवा एक बार फिर मिलते हैं इस ग्लोब-ट्रॉटिंग NCIS स्पिनऑफ में, जो जासूसी, परिवारिक ड्रामा और फैंस की पसंदीदा केमिस्ट्री का बेहतरीन मेल है। हर एपिसोड में हाई-स्टेक मिशन और भावनात्मक मोड़ देखने को मिलेंगे।

