Newsट्रेंडिंगSaiyaara, Coolie, Do You Wanna Partner: इस हफ्ते OTT पर होगा फुल एंटरटेनमेंट

OTT प्लेटफॉर्म्स इस हफ्ते रोमांटिक ड्रामा, हॉरर-कॉमेडी और हाई-वोल्टेज एक्शन से लेकर मिस्ट्री तक हर मूड के लिए नई पेशकश आ चुकी है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 12, 2025 14:44 IST

OTT Releases this Week: वीकेंड पर मनोरंजन का मजा दोगुना होने वाला है। OTT प्लेटफॉर्म्स इस हफ्ते रोमांटिक ड्रामा, हॉरर-कॉमेडी और हाई-वोल्टेज एक्शन से लेकर मिस्ट्री तक हर मूड के लिए नई पेशकश आ चुकी है। Saiyaara से लेकर Only Murders in the Building सीजन 5 और Coolie तक, डिजिटल स्क्रीन पर दर्शकों के लिए भरपूर कंटेंट है।

इस हफ्ते की बड़ी रिलीज

1. Saiyaara (Netflix)

यह एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा है जिसमें आहान पांडे और अनीत पड्ढा ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की कहानी एक संगीतकार और एक कवियित्री की है, जो अल्ज़ाइमर जैसी बीमारी से जूझ रही होती है। दोनों के बीच धीरे-धीरे एक गहरा और भावुक रिश्ता बनता है।

2. Su From So (JioHotstar)

यह एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें जे.पी. तुमिनाडु ने मुख्य भूमिका निभाई है। कहानी एक गांव में होने वाली अजीब और रहस्यमयी घटनाओं पर आधारित है, जो डर और हंसी का मजेदार मेल दर्शकों को देखने को देता है।

3. Coolie (Amazon Prime Video)

रजनीकांत और नागार्जुन की दमदार जोड़ी के साथ यह तमिल एक्शन ड्रामा एक पूर्व यूनियन लीडर की कहानी है, जो अपने दोस्त की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए अंग-तस्करी रैकेट तक पहुंचता है।

4. Rambo in Love (JioHotstar)

अभिनव मणिकंता और पायल चेंगप्पा स्टारर यह तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी एक उद्यमी और उसकी पुरानी प्रेमिका-निवेशक की मजेदार कहानी है।

5. Do You Wanna Partner (Amazon Prime Video)

डायना पेंटी और तमन्ना भाटिया अभिनीत यह कॉमेडी-ड्रामा दो महिला दोस्तों के संघर्ष और सफलता की हल्की-फुल्की कहानी है।

6. Only Murders in the Building S5 (JioHotstar | 9 सितम्बर)

सेलेना गोमेज के साथ यह पॉपुलर सीरीज नए रहस्य और सस्पेंस से भरपूर है, जहां त्रयी एक रहस्यमयी मौत की पड़ताल करती है।

7. Bakasura Restaurant (Amazon Prime Video)

यह हॉरर-कॉमेडी चार दोस्तों की कहानी है, जो रेस्तरां खोलने की चाह में भूत-शिकार वीडियो बनाने लगते हैं और अनजाने में आत्मा जगा देते हैं।

