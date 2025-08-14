OTT Releases this Week: स्वतंत्रता दिवस वीकेंड पर दर्शकों को मनोरंजन का शानदार तोहफा मिला है। SonyLIV, Netflix, Z5, JioHotstar, Amazon Prime Video जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ढेरों नए वेब सीरीज और फिल्में रिलीज हुई है। चलिए एक-एक कर जानते हैं।

Court Kacheri (SonyLIV)

TVF की इस वेब सीरीज में अशोक वर्मा एक युवा वकील, परम माथुर, का किरदार निभा रहे हैं। परम को अपने ही पिता का केस लड़ना पड़ता है। यह कहानी कानून की मुश्किलों और परिवार के दबावों को दिखाती है। इस सीरीज में पवन मल्होत्रा और पुनीत बत्रा भी अहम किरदारों में हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Alien: Earth (JioHotstar)

यह एक साइंस-फिक्शन थ्रिलर है जिसमें आदर्श गौरव लीड रोल में हैं। कहानी तब शुरू होती है जब एक अंतरिक्ष यान धरती पर गिरता है और एलियन तथा इंसानों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। यह सीरीज हॉरर और एक्शन का एक दिलचस्प मिश्रण है।

Saare Jahan Se Accha: The Silent Guardians (Netflix)

1970 के दशक की यह जासूसी कहानी पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की भारतीय खुफिया एजेंसी की मुहिम पर आधारित है। प्रतीक गांधी और कृतिका कामरा जैसे कलाकारों की मौजूदगी इसे मजबूत बनाती है।

Love Is Blind UK Season 2 (Netflix)

रियलिटी शो ‘Love Is Blind’ के यूके वर्जन का यह दूसरा सीजन है। इस बार 30 सिंगल लोग एक-दूसरे को बिना देखे प्यार ढूंढने की कोशिश करेंगे। शो के पहले चार एपिसोड अब स्ट्रीम हो रहे हैं।

Andhera (Amazon Prime Video)

प्रिया बापट और सुरवीन चावला स्टारर यह सुपरनैचुरल थ्रिलर एक पुरानी हवेली में रहने वाले लोगों के इर्द-गिर्द घूमती है। जैसे-जैसे रहस्य खुलते हैं, खौफ बढ़ता जाता है।

Tehran (Z5)

जॉन अब्राहम और मानुषी छिल्लर स्टारर ‘Tehran’ एक एक्शन-थ्रिलर है, जो 2012 में दिल्ली में हुए इजरायली दूतावास बम धमाके के बाद एक RAW एजेंट के मिशन को दर्शाती है। फिल्म में देशभक्ति और हाई-स्टेक्स ऑपरेशन का मिश्रण है।

Janaki V v/s State of Kerala (Z5)

एक सच्ची घटना से प्रेरित यह फिल्म एक आईटी वर्कर जानकी विद्याधरन की कहानी है, जो यौन हिंसा से बचने के बाद न्याय की लड़ाई लड़ती है। फिल्म में सुरेश गोपी और अनुपमा परमेश्वरन अहम भूमिकाओं में हैं।