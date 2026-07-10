OTT Releases This Week: जुलाई के दूसरे हफ्ते में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एक्शन, रोमांस, थ्रिलर और डॉक्यूमेंट्री समेत कई नए टाइटल रिलीज हुए हैं। अगर आप वीकेंड पर कुछ नया देखने का प्लान कर रहे हैं तो इन फिल्में और वेब सीरीज को अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

Peddi (Netflix)

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राम चरण और जाह्नवी कपूर स्टारर 'Peddi' इस हफ्ते की सबसे चर्चित OTT रिलीज में शामिल है। बुच्ची बाबू सना के निर्देशन में बनी यह स्पोर्ट्स ड्रामा एक प्रतिभाशाली एथलीट पेड्डी की कहानी है, जिसकी जिंदगी निजी संघर्षों, रिश्तों और खेल के मैदान में खुद को साबित करने की जिद के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में शिवा राजकुमार, दिव्येंदु और जगपति बाबू भी अहम भूमिकाओं में हैं।

Mukhbir: The Story of a Spy (Zee5)

'Mukhbir: The Story of a Spy' वास्तविक घटनाओं से प्रेरित जासूसी ड्रामा है। कहानी भारत-चीन युद्ध के बाद के दौर में सेट है, जहां एक युवा भारतीय अंडरकवर एजेंट पाकिस्तान में घुसकर अहम खुफिया जानकारी जुटाने के मिशन पर निकलता है। प्रकाश राज और जैन खान दुर्रानी अभिनीत यह सीरीज देशभक्ति, सस्पेंस और खुफिया अभियानों की कहानी पेश करती है।

Ikka (Netflix)

सनी देओल और अक्षय खन्ना करीब तीन दशक बाद एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आ रहे हैं। कोर्टरूम थ्रिलर 'Ikka' में सनी देओल ने अर्जुन मेहरा नाम के एक सिद्धांतवादी डिफेंस वकील का किरदार निभाया है, जिसकी अदालत में बेदाग छवि है। कहानी तब नया मोड़ लेती है, जब उसे अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी का केस लड़ना पड़ता है।

Balti (SonyLiv)

मलयालम फिल्म 'Balti' की कहानी केरल-तमिलनाडु सीमा पर रहने वाले उधयन की है, जिसे लोग बाल्टी के नाम से जानते हैं। वह एक उभरता हुआ कबड्डी खिलाड़ी है, लेकिन परिस्थितियां उसे अपराध की दुनिया की ओर धकेल देती हैं। उन्नी सिवलिंगम के निर्देशन में बनी इस एक्शन-ड्रामा में शेन निगम, शांतनु भाग्यराज और प्रीति असरानी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म सोनीलिव पर स्ट्रीम हो रही है।

Pati Patni Aur Woh Do (Netflix)

आयुष्मान खुराना की 'Pati Patni Aur Woh Do' साल 2019 की हिट फिल्म Pati Patni Aur Woh की स्पिरिचुअल सक्सेसर मानी जा रही है। फिल्म में आयुष्मान खुराना प्रजापति पांडे के किरदार में हैं, जिसकी शांत शादीशुदा जिंदगी अचानक उलझनों में फंस जाती है। वामिका गब्बी उनकी पत्नी अपर्णा की भूमिका में हैं, जबकि सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह भी अहम किरदार निभा रही हैं। मुदस्सर अज़ीज़ के निर्देशन में बनी यह फिल्म रोमांस और कॉमेडी का मिश्रण है।

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Sing Geetham (Netflix)

94 वर्षीय दिग्गज निर्देशक सिंगीतम श्रीनिवास राव की 'Sing Geetham' एक म्यूजिकल फैंटेसी ड्रामा है। काल्पनिक गांव कुबेरापुरम की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म युवा कलाकारों के सपनों, रिश्तों और संघर्ष को संगीत के जरिए पेश करती है। फिल्म में अहिल्या बमरू और शालिनी मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी समेत कई भारतीय भाषाओं में देखा जा सकता है।

Parimala & Co. (Zee5)

यह एक ब्लैक कॉमेडी और क्राइम थ्रिलर है। कहानी एक मध्यमवर्गीय परिवार की है, जिसकी सामान्य जिंदगी एक स्थानीय बदमाश की हत्या के बाद पूरी तरह बदल जाती है। इसके बाद परिवार खुद को ऐसे घटनाक्रम के बीच पाता है, जहां हास्य और सस्पेंस साथ-साथ चलते हैं। फिल्म में जयराम, उर्वशी और योगी बाबू जैसे कलाकार नजर आते हैं।

Dose (Lionsgate Play)

'Dose' एक मलयालम मेडिकल थ्रिलर है, जो थिएटर के बाद अब OTT पर पहुंच चुकी है। फिल्म में सिजू विल्सन मुख्य भूमिका में हैं। कहानी मेडिकल जगत से जुड़े रहस्य और तनावपूर्ण घटनाओं के इर्द-गिर्द घूमती है। इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में लायंसगेट प्ले पर देखा जा सकता है।

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Land of Football (JioHotstar)

अगर आप स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करते हैं, तो 'Land of Football' आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है। यह डॉक्यूमेंट्री केरल में फुटबॉल के प्रति लोगों के जुनून, स्थानीय संस्कृति और खेल से जुड़े समुदायों की कहानी को करीब से दिखाती है। यह जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध है।



