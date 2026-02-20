OTT Release This Week: The Night Agent 3 से Kennedy तक, इस हफ्ते OTT पर छाए ये दमदार शो और फिल्में

OTT Release this Week: इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट का जबरदस्त डोज मिलने वाला है, जहां क्राइम थ्रिलर से लेकर रोमांटिक कॉमेडी तक हर तरह का कंटेंट रिलीज हुआ है। अगर आप वीकेंड पर कुछ नया और धमाकेदार देखने का प्लान बना रहे हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित हो सकती है। चलिए जानते हैं इस हफ्ते कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या रिलीज हुआ है।

The Night Agent Season 3 (Netflix)

द नाइट एजेंट का तीसरा सीजन नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है। कांस्पिरेसी थ्रिलर और एक्शन जॉनर की यह पॉपुलर सीरीज शॉन रयान द्वारा बनाई गई है। नए सीजन में गेब्रियल बैसो एक बार फिर पीटर सदरलैंड के किरदार में नजर आते हैं। उनके साथ लुसियान बुकानन, लुइस हर्थम और फोला इवांस-अकिंगबोला भी अहम भूमिकाओं में हैं। इस सीजन की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां पिछला सीजन खत्म हुआ था। पीटर सदरलैंड एक गंभीर और हाई-स्टेक्स अंतरराष्ट्रीय मिशन पर निकलते हैं। कहानी इस्तांबुल, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डी.सी. के बीच घूमती है, जहां पीटर को न सिर्फ नई साजिशों का सामना करना है, बल्कि पिछले सीजन में लिए गए अपने फैसलों के परिणाम को भी झेलते हैं। तेज रफ्तार एक्शन, राजनीतिक षड्यंत्र और सस्पेंस से भरपूर यह सीजन थ्रिलर पसंद करने वाले दर्शकों के लिए खास आकर्षण है।

Tu Mera Main Teri, Main Tera Tu Meri (Amazon Prime Video)

समीर विद्वांस के निर्देशन में बनी यह लव स्टोरी मॉडर्न रोमांटिक कॉमेडी है आज के रिलेशनशिप कल्चर, ‘सिचुएशनशिप’ और परिवार की उम्मीदों के ऊपर है । फिल्म में कार्तिक आर्यन एक एनआरआई वेडिंग प्लानर की भूमिका निभा रहे हैं, जिन्हें एक नॉवेलिस्ट के किरदार में नजर आ रहीं अनन्या पांडे से प्यार हो जाता है। फिल्म में जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता भी अहम रोल में हैं। फिल्म की हल्की फुल्की कॉमेडी, इमोशनल मोमेंट्स, और मॉडर्न डेटिंग की समस्याओं के साथ ये फिल्म युवाओं के बीच काफी मशहूर है।

Kennedy (Z5)