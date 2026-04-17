OTT Release This Week: Toaster, Matka King से Assi तक, इस हफ्ते ओटीटी पर धमाकेदार कंटेंट की भरमार

OTT Release this Week: इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट की भरमार है। थ्रिलर से लेकर रोमांस और डार्क कॉमेडी तक, हर जॉनर में नई रिलीज दर्शकों को काफी मजा देगी। राजकुमार राव की Toaster से लेकर तापसी पन्नू की Assi तक, इस हफ्ते की लाइनअप काफी दमदार मानी जा रही है। चलिए जानते हैं इस हफ्ते कौन-कौन सी वेब सीरीज या फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई है।

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Toaster (Netflix)

निर्देशक विवेक दासचौधरी की यह फिल्म एक डार्क कॉमेडी-क्राइम थ्रिलर फिल्म है। कहानी एक मिडिल क्लास परफ्यूम बेचने वाले व्यक्ति की है, जिसकी पैसे बचाने की आदत उसके और उसकी पत्नी के बीच अक्सर तनाव पैदा करती है। लेकिन मामला तब गंभीर हो जाता है, जब एक शादी के गिफ्ट को लेकर उसकी जिद उसे अपराध की दुनिया में उलझा देती है। फिल्म लालच, बड़े अपराध और बिगड़ते रिश्तों की कहानी को दिलचस्प तरीके से दिखाती है।

Matka King (Amazon Prime Video)

1960 के दशक के बॉम्बे की पृष्ठभूमि पर आधारित मटका किंग एक क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है, जिसमें विजय वर्मा मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। कहानी एक समझदार लेकिन मिडिल क्लास व्यक्ति की है, जो बेहतर जिंदगी का सपना देखता है। वह आम लोगों के लिए मटका नंबर शुरू करता है और धीरे-धीरे उसका सपना हकीकत में बदलने लगता है। सीरीज में उसके साम्राज्य खड़ा करने की कहानी और बढ़ती लोकप्रियता के साथ आने वाली चुनौतियों को दिखाया गया है।

Assi (Z5)

निर्देशक अनुभव सिन्हा की फिल्म अस्सी एक गंभीर और थ्रिल से भरपूर इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है। कहानी एक स्कूल टीचर के साथ हुए गैंगरेप के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने वकील के साथ मिलकर भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। लेकिन मामला तब और जटिल हो जाता है जब सबूतों से छेड़छाड़ होती है, आरोपी को जमानत मिल जाती है और एक नकाबपोश व्यक्ति हत्याएं शुरू कर देता है।

Do Deewane Seher Main (Netflix)

यह एक हल्की-फुल्की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। कहानी एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल शशांक और आत्मविश्वासी लेकिन अपनी असुरक्षाओं से जूझ रही रोशनी के इर्द-गिर्द घूमती है। दोनों के बीच प्यार पनपता है, लेकिन उन्हें रिश्ते में आने वाली चुनौतियों, असुरक्षाओं और खुद को स्वीकार करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।