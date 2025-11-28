इस हफ्ते OTT पर मेगा रिलीज: Stranger Things 5, Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari, Kantara Chapter 1 (Hindi) और...

OTT Releases this Week: इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मजेदार फिल्मों और वेब सीरीज की जोरदार एंट्री हुई है। रोमांस, थ्रिलर, एक्शन हर जॉनर का तड़का इस लाइन-अप में मौजूद है। Kantara A Legend: Chapter 1 पहली बार हिंदी में रिलीज हुई है, जबकि Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari और Stranger Things 5 पहले ही दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं। चलिए जानते हैं इस हफ्ते क्या-क्या रिलीज हुआ है।

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari (Netflix)

27 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस रोमांटिक कॉमेडी में वरुण धवन, जान्हवी कपूर और रोहित सराफ की तिकड़ी खूब मनोरंजन करती है। शशांक खेतान की कहानी दो एक्स-लवर्स- सनी और तुलसी की है, जो अपने पुराने रिश्तों को बचाने के लिए फेक-रिलेशनशिप शुरू करते हैं। जैसे ही वे अपने एक्स, विक्रम और अनन्या, की शादी तोड़ने के मिशन में लगते हैं, गलती पर गलती होती जाती है और मजेदार गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं।

Stranger Things Season 5: Volume 1 (Netflix)

इसी दिन नेटफ्लिक्स पर आया नया सीजन हॉकिंस की तबाही और सैन्य क्वारंटीन के बीच शुरू होता है। विल की गुमशुदगी की बरसी जैसे ही करीब आती है, डर भी लौट आता है। इलेवन (मिली बॉबी ब्राउन) और उसके दोस्त वेकना और अपसाइड डाउन से आखिरी जंग लड़ते दिखाई देते हैं। मेकर्स का कहना है कि इस बार शुरुआत ही धमाकेदार है और क्लाइमैक्स देखने लायक होगा।

Kantara A Legend: Chapter 1 (Hindi) (Amazon Prime Video)

अमेजन प्राइम वीडियो पर आई इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी बेरमे के रूप में एक युवा आदिवासी नेता की कहानी लाते हैं। बंगरा किंगडम के राजा कुलशेखरा (जयराम) से उसकी टक्कर जंगल और समुदाय के शोषण से उपजती है। पैंजुरली और गुलिगा की देवशक्तियों वाला आखिरी टकराव फिल्म को और दमदार बनाता है।

Mass Jathara (Netflix)

28 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर आई इस एक्शन फिल्म में रवि तेजा एक ईमानदार रेलवे पुलिस अफसर लक्ष्मण भेरी बने हैं, जो एक बड़ी गांजा खेप पकड़कर ड्रग सिंडिकेट के सरगना के.जी. रेड्डी के निशाने पर आ जाते हैं। कहानी में उनका रोमांस भी हल्का-फुल्का रंग देता है।

Aaryan (Netflix)

प्रवीण के निर्देशित इस क्राइम थ्रिलर में एक निराश लेखक लाइव रेडियो पर पांच दिन की सीरियल किलिंग की घोषणा कर देता है। धीरे-धीरे वे हत्याएं सच होने लगती हैं, और डीसीपी को केस की परतें खोलने के लिए दौड़ लगानी पड़ती है। फिल्म अपराध, साजिश और रहस्य की थीम को जोड़ती है।

Raktabeej 2 (Z5)

जी5 पर आई इस राजनीतिक थ्रिलर में एक आईबी अफसर और बंगाल पुलिस अफसर नए आतंकी लीडर को पकड़ने निकलते हैं, जिसकी साजिश भारत-बांग्लादेश रिश्तों में आग लगा सकती है। राष्ट्रपति की थाईलैंड यात्रा पर खतरा बढ़ने से मिशन और गंभीर हो जाता है।

The Pet Detective (Z5)

मलयालम एडवेंचर कॉमेडी में शराफुद्दीन टनी के रोल में हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड के पिता को इम्प्रेस करने के चक्कर में पेट डिटेक्टिव की नौकरी पकड़ लेते हैं। एक केस उन्हें इंटरनेशनल माफिया के जाल में धकेल देता है, जहां से बाहर निकलना बड़ा चैलेंज बन जाता है।

Primitive War (Lionsgate Play)

लायंसगेट प्ले पर रिलीज इस साइ-फाई हॉरर फिल्म में 1968 के वियतनाम जंगल में गई एक अमेरिकी रिकॉन टीम को पता चलता है कि वहां डायनासोर मौजूद हैं। मिशन बचाव से ज्यादा सर्वाइवल की लड़ाई में बदल जाता है।