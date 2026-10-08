ऑनलाइन शॉपिंग में सामान मंगाकर वापस कर देते हैं आप? जानिए दुकानदार को कितना पड़ता है महंगा

ऑनलाइन शॉपिंग करते समय अक्सर लोग एक साथ कई सामान ऑर्डर कर देते हैं। कई बार सोचते हैं कि तीन कपड़े मंगा लेते हैं, जो अच्छा लगेगा उसे रख लेंगे और बाकी वापस कर देंगे। वहीं, साइज को लेकर कंफ्यूजन होने पर लोग एक ही कपड़े के दो अलग-अलग साइज ऑर्डर कर देते हैं। जो फिट आता है, उसे रख लेते हैं और दूसरा रिटर्न कर देते हैं। ग्राहकों के लिए यह आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके सामान वापस करने से दुकानदार को कितना नुकसान हो सकता है? आइए समझते हैं इसका पूरा गणित।

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कैसे काम करता है ऑनलाइन शॉपिंग का सिस्टम?

ऑनलाइन सामान बेचने के लिए सबसे पहले व्यापारी किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपनी आईडी बनाता है। इसके बाद उसे सामान की लिस्टिंग करने की सुविधा मिलती है। यानी वह अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बिक्री के लिए लगा सकता है।

जब कोई ग्राहक सामान ऑर्डर करता है, तो उसका ऑर्डर व्यापारी के पास पहुंचता है। इसके बाद व्यापारी उस सामान को पैक करता है और लॉजिस्टिक्स कंपनी के जरिए ग्राहक के घर भेज देता है।

सामान भेजने में कहां-कहां होता है खर्च?

मान लीजिए आपने ऑनलाइन एक कपड़ा ऑर्डर किया। व्यापारी के लिए खर्च सिर्फ उस कपड़े की कीमत तक सीमित नहीं होता। उसे कपड़े की पैकिंग करनी पड़ती है। इसके लिए पैकिंग मटेरियल, टैगिंग, बिल और प्रिंटआउट जैसी चीजों पर पैसे खर्च होते हैं।

इसके अलावा सामान को व्यापारी के पास से उठाकर ग्राहक के घर तक पहुंचाने में लॉजिस्टिक्स का खर्च आता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए दूसरी सर्विस फीस भी देनी पड़ सकती है।

सामान रिटर्न करने पर क्या होता है?

जब ग्राहक सामान पसंद नहीं आने या साइज सही नहीं होने पर उसे रिटर्न करता है, तो व्यापारी का खर्च और बढ़ जाता है।

अब सामान को ग्राहक के घर से वापस उठाना पड़ता है और दोबारा सेलर तक पहुंचाना होता है। यानी जिस सामान को ग्राहक तक पहुंचाने में पहले ही पैसे खर्च हुए थे, उसे वापस लाने में भी खर्च करना पड़ता है।

Image Credit : Aaj Tak

वहीं, ग्राहक को सामान वापस करने पर उसके पूरे पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं।

व्यापारियों को कैसे होता है नुकसान?

सामान रिटर्न होने पर व्यापारी का पैकिंग, टैगिंग, बिल और प्रिंटआउट का खर्च बेकार हो जाता है। इसके अलावा सामान भेजने की शिपिंग लागत और वापस मंगाने का खर्च भी जुड़ जाता है।

इस तरह व्यापारी को सामान की बिक्री से कमाई नहीं होती, लेकिन पैकिंग, डिलीवरी और रिटर्न पर पैसे खर्च हो जाते हैं।

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व्यापारियों की मानें तो ऑनलाइन कारोबार में सामान रिटर्न होना नुकसान की बड़ी वजह है। उनका कहना है कि सामान नहीं बिकने पर कम से कम उसे भेजने और वापस मंगाने का खर्च नहीं उठाना पड़ता। लेकिन जब ग्राहक सामान रिटर्न करता है, तो सामान वापस आने के बावजूद व्यापारी को अतिरिक्त नुकसान उठाना पड़ता है।