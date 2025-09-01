New Zealand Permanent Residency: अगर आप विदेश में शांत और स्थिर जीवन बिताने का सपना देख रहे हैं, तो न्यूज़ीलैंड का पर्मानेंट रेजिडेंसी (PR) वीजा आपके लिए शानदार विकल्प हो सकता है। इस वीजा के साथ आपको न सिर्फ वहां रहने और काम करने का अधिकार मिलता है, बल्कि पढ़ाई, हेल्थकेयर और यहां तक कि वोटिंग का भी अधिकार मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह PR सिर्फ एक बार की फीस में मिलता है, जो है NZD 315 यानी लगभग ₹16,163.

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

क्या है न्यूजीलैंड PRV?

न्यूज़ीलैंड का Permanent Resident Visa (PRV) आपको अनिश्चितकाल तक देश में रहने की सुविधा देता है। सामान्य रेजिडेंट वीजा की तरह इस पर किसी तरह की यात्रा संबंधी शर्तें नहीं होतीं और यह कभी खत्म भी नहीं होता।

कैसे मिलेगा न्यूज़ीलैंड PR?

PR पाने के लिए सबसे पहले आपको रेजिडेंट वीजा लेना होता है। उसके लिए आपको Expression of Interest (EOI) जमा करना होता है। अगर आपका चयन होता है, तो आप वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अलग-अलग कैटेगरियों की फीस है:

Skilled Migrant Category: NZD 6,450 (करीब ₹3.3 लाख)

Partner/Parent Visa: NZD 3,610 (करीब ₹1.85 लाख)

रेजिडेंट वीजा मिलने के बाद आपको कम से कम 2 साल न्यूज़ीलैंड में रहना होता है। इस दौरान हर साल 184 दिन वहां बिताने का प्रमाण देना जरूरी है। उसके बाद आप PRV के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जरूरी शर्तें

आपकी उम्र 18 से 55 साल के बीच होनी चाहिए।

अंग्रेजी भाषा की बुनियादी योग्यता जरूरी है।

हेल्थ और पुलिस सर्टिफिकेट देना होगा।

साथ ही यह दिखाना होगा कि आपने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है।

क्यों है खास?

एक बार PR मिलने के बाद यह कभी समाप्त नहीं होता। PR होल्डर को एक साल बाद वोटिंग का अधिकार भी मिल जाता है। इसके अलावा हेल्थकेयर और बच्चों की पढ़ाई जैसी सुविधाएं भी आसानी से मिलती हैं।

कम लागत, साफ-सुथरा माहौल और लंबी अवधि की सुरक्षा, इन्हीं वजहों से न्यूज़ीलैंड का PR आज दुनिया के सबसे आकर्षक विकल्पों में गिना जाता है। जो लोग स्थिर जीवन और उज्ज्वल भविष्य की तलाश में हैं, उनके लिए यह किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं।