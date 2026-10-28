टाटा ग्रुप की 6 कंपनियों के बोर्ड से हटेंगे नोएल टाटा! 12 नवंबर को छोड़ेंगे पद, लेकिन यहां बने रहेंगे डायरेक्टर

टाटा ग्रुप में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा जल्द ही ग्रुप की कई कंपनियों के बोर्ड से अलग होने वाले हैं। यह बदलाव ऐसे समय में हो रहा है, जब टाटा संस में चेयरमैन की दोबारा नियुक्ति और कंपनी की शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर मतभेद चल रहे हैं। ऐसे में जानते हैं कि नोएल टाटा किन कंपनियों से हटेंगे और कहां उनकी भूमिका बनी रहेगी।

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12 नवंबर को 6 कंपनियों के बोर्ड से हटेंगे नोएल टाटा

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, नोएल टाटा 12 नवंबर को टाटा ग्रुप की 6 बड़ी कंपनियों के बोर्ड से हट जाएंगे। इसी दिन वह 70 साल के हो जाएंगे। ग्रुप की रिटायरमेंट पॉलिसी के मुताबिक, नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए रिटायरमेंट की उम्र 70 साल तय है।

हालांकि, नोएल टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के बोर्ड में बने रहेंगे। वह यहां टाटा ट्रस्ट्स के नॉमिनी डायरेक्टर हैं। यानी टाटा ट्रस्ट्स की तरफ से बोर्ड में उनकी भूमिका जारी रहेगी।

किन कंपनियों में संभाल रहे हैं जिम्मेदारी?

नोएल टाटा फिलहाल ट्रेंट, वोल्टास, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, टाटा इंटरनेशनल, ट्रेंट हाइपरमार्केट प्राइवेट लिमिटेड और दुबई की टाटा इंटरनेशनल वेस्ट एशिया डीएमसीसी में नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं।

इसके अलावा वह टाटा स्टील और टाइटन कंपनी में नॉन-एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं। वह इंडिटेक्स ट्रेंट रिटेल इंडिया के डायरेक्टर भी हैं। यह स्पेन की फैशन रिटेल कंपनी इंडिटेक्स से जुड़ा जॉइंट वेंचर है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रेंट और टेस्को के जॉइंट वेंचर ट्रेंट हाइपरमार्केट से उनका जुड़ाव बना रहेगा। यह कंपनी स्टार बाजार और स्टार डेली रिटेल चेन चलाती है। दूसरी कंपनियों में उनकी जिम्मेदारियों को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

टाटा संस के चेयरमैन की नियुक्ति पर विवाद

नोएल टाटा का यह फैसला ऐसे समय में सामने आया है, जब टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा है।

17 सितंबर को टाटा संस के बोर्ड ने 4-1 वोट से चंद्रशेखरन को अगले पांच साल के लिए चेयरमैन बनाए रखने की मंजूरी दी थी। नोएल टाटा ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था।

इसके बाद 26 अक्टूबर को नोएल टाटा ने नियुक्ति की वैधता पर फिर सवाल उठाए। उनका कहना था कि यह प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग के एजेंडे में शामिल नहीं था और टाटा संस के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के नियमों के मुताबिक भी नहीं था। हालांकि, टाटा संस ने नियुक्ति को सही बताया है।

टाटा संस की लिस्टिंग पर भी मतभेद

दोनों पक्षों के बीच टाटा संस को शेयर बाजार में लिस्ट कराने को लेकर भी मतभेद हैं। नोएल टाटा लिस्टिंग के खिलाफ हैं।वहीं, टाटा संस के बोर्ड ने आरबीआई के नियमों और कंपनी की लिस्टिंग से जुड़ी शर्तों का पालन करने के लिए कदम उठाने शुरू किए हैं।

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बता दें कि टाटा संस में टाटा ट्रस्ट्स की करीब 66 फीसदी हिस्सेदारी है। ऐसे में बोर्ड में होने वाले बदलाव और लिस्टिंग से जुड़े फैसले ग्रुप के भविष्य के लिए अहम माने जा रहे हैं।