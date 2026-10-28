नई वंदे भारत में मिलीं कई खामियां! टचस्क्रीन से लेकर फायर सिस्टम तक गड़बड़ी, रेलवे ने दिए सुधार के निर्देश

देश में वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क तेजी से बढ़ाया जा रहा है। रेलवे नई ट्रेनों में बेहतर रफ्तार, आरामदायक सफर और आधुनिक सुविधाएं देने पर जोर दे रहा है। इसी कड़ी में एक और नई वंदे भारत चेयर कार तैयार की गई है। हालांकि, इसके कई सिस्टम को लेकर सवाल उठे हैं। आइए जानते हैं कि ट्रेन में क्या-क्या कमियां मिली हैं और रेलवे ने इन्हें लेकर क्या निर्देश दिए हैं।

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पहली बार कपूरथला में बनी वंदे भारत, 160 की मंजूरी फिर भी रफ्तार 130

कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री (RCF) ने पहली बार 16 कोच वाली वंदे भारत चेयर कार तैयार की है। इससे पहले सभी वंदे भारत चेयर कार ट्रेनें चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में बनी थीं। नई ट्रेन में एल्सटॉम का प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है, जो ट्रेन को चलाने के लिए जरूरी ताकत देता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

रेलवे बोर्ड ने इसे 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने की मंजूरी दी है। हालांकि, रेलवे नेटवर्क पर मौजूदा प्रतिबंधों के कारण इसकी अधिकतम रफ्तार फिलहाल 130 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। बोर्ड ने 23 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में तकनीकी कमियां दूर करने के निर्देश भी दिए हैं।

बिजली के सिस्टम में मिलीं कमियां, MCB बदलने के निर्देश

नई वंदे भारत के इलेक्ट्रिकल कंट्रोल कैबिनेट में सिंगल पोल एमसीबी लगाए गए हैं, जबकि पुरानी ट्रेनों में डबल पोल एमसीबी इस्तेमाल होते हैं। एमसीबी बिजली की खराबी या ओवरलोड से बचाने का काम करता है। सिंगल पोल एमसीबी से खराबी पहचानने में परेशानी हो सकती है। रेलवे ने जरूरी सुधार करने और भविष्य की ट्रेनों में डबल पोल एमसीबी लगाने को कहा है।

इसके अलावा एमसीबी पर सही लेबल भी नहीं मिले। इससे टेक्नीशियन को यह समझने में दिक्कत हो सकती है कि कौन-सा एमसीबी किस उपकरण से जुड़ा है। रेलवे ने सभी पर स्पष्ट लेबल लगाने के निर्देश दिए हैं।

ड्राइवर की टचस्क्रीन में दिक्कत, मोटर की क्षमता की भी जांच

ट्रेन के ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट (DDU) की टचस्क्रीन ठीक से काम नहीं कर रही है। यह स्क्रीन लोको पायलट को ट्रेन से जुड़ी जरूरी जानकारी दिखाती है। रेलवे ने इसकी टच सेंसिटिविटी सुधारने को कहा है।

ट्रेन की ट्रैक्शन मोटर की रेटिंग 270 किलोवाट है, जबकि मेधा की मोटर 210 किलोवाट और सीमेंस की 225 किलोवाट की है। रेलवे ने आरडीएसओ और आरसीएफ को जांच करने के निर्देश दिए हैं कि ज्यादा रेटिंग तकनीकी रूप से सही है या नहीं।

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फायर सिस्टम में भी कमी, वंदे भारत स्लीपर की तैयारी तेज

नई ट्रेन में अग्निशामक यंत्रों के ऐक्रेलिक कवर ढीले मिले हैं। रेलवे ने इन्हें सुरक्षित तरीके से कसने के निर्देश दिए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर अग्निशामक यंत्रों तक आसानी से पहुंचा जा सके।

दूसरी ओर, बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को 1 नवंबर को हरी झंडी दिखाने की तैयारी है। वहीं, चेन्नई की आईसीएफ 24 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का डिजाइन 10 नवंबर तक फाइनल करने की तैयारी में है।