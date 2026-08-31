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Newsट्रेंडिंगनेपाल में बाढ़ ने मचाई तबाही, फिर भी खड़ा रहा ये घर! जानें आखिर कैसे बच गया पूरा मकान

नेपाल में बाढ़ ने मचाई तबाही, फिर भी खड़ा रहा ये घर! जानें आखिर कैसे बच गया पूरा मकान

नेपाल की विनाशकारी फ्लैश फ्लड में जहां कई घर तेज पानी और मलबे की चपेट में आकर ढह गए वहीं हरे रंग का एक दो मंजिला मकान मजबूती से खड़ा रहा। वायरल वीडियो के बाद सवाल उठा कि आखिर यह घर कैसे बचा। इसके पीछे बनावट लोकेशन और बहाव की दिशा अहम मानी जा रही है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 31, 2026 12:49 IST

In Short

  • नेपाल की विनाशकारी फ्लैश फ्लड में कई घर ढहे लेकिन हरे रंग का दो मंजिला मकान खड़ा रहा।
  • वायरल वीडियो के मुताबिक घर की RCC बनावट और मजबूत कॉलम-बीम स्ट्रक्चर ने अहम भूमिका निभाई।
  • घर की लोकेशन और आसपास जमा मलबे ने भी तेज बहाव का सीधा दबाव कम करने में मदद की हो सकती है।

नेपाल की विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई, लेकिन इसी तबाही के बीच एक हरे रंग का दो मंजिला मकान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। वीडियो में आसपास की कई इमारतें तेज पानी और मलबे की चपेट में आकर गिरती दिखीं, जबकि यह मकान मजबूती से खड़ा रहा। इसके बाद सवाल उठने लगा कि आखिर यह घर बचा कैसे।

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वायरल वीडियो ने खड़े किए सवाल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बाढ़ का बेहद खतरनाक रूप दिखाई देता है। तेज बहाव के साथ बड़े पत्थर, पेड़, कीचड़ और घरों का मलबा बह रहा था। इसी दौरान कई घर पानी के दबाव में टूटते नजर आए, लेकिन हरे रंग का मकान नहीं गिरा।

आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से जुड़े विजुअल एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाले Architecture Presentation नाम के X हैंडल ने भी इसका वीडियो शेयर किया। वीडियो के आधार पर माना जा रहा है कि घर के बचने के पीछे सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि उसकी बनावट और लोकेशन भी अहम रही।

आसपास के घर क्यों टूटे?

वीडियो के मुताबिक फ्लैश फ्लड में सिर्फ पानी नहीं बह रहा था। उसके साथ भारी पत्थर, पेड़, कीचड़ और दूसरी इमारतों का मलबा भी तेज रफ्तार से आ रहा था।

नेपाल के पहाड़ी इलाकों में कई मकान पत्थरों की दीवारों से बने होते हैं। ऐसी दीवारें ऊपर से पड़ने वाला वजन संभाल सकती हैं, लेकिन बगल से लगातार तेज पानी और भारी मलबे का दबाव पड़ने पर कमजोर हो सकती हैं। वीडियो में कई मकान पहले हिलते और फिर अचानक गिरते दिखाई दिए।

घर में क्या था खास?

बताया जा रहा है कि यह मकान RCC यानी Reinforced Concrete Frame पर बना था। इसके अंदर मजबूत कॉलम और बीम का ढांचा था, जिसमें लोहे की सरिया भी लगी थी।

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जब पानी और मलबे का दबाव मकान पर पड़ा तो पूरा जोर सिर्फ दीवारों पर नहीं आया। कॉलम और बीम ने इस ताकत को पूरे ढांचे में बांटने में मदद की। इसी वजह से मकान का मुख्य स्ट्रक्चर तुरंत नहीं टूटा।

लोकेशन ने भी निभाई भूमिका

वीडियो में घर के बचने की एक वजह उसकी जगह भी बताई गई है। मकान बाढ़ और मलबे के सबसे तेज मुख्य रास्ते के ठीक बीच में नहीं था। इससे पानी और मलबे की पूरी ताकत सीधे घर पर नहीं पड़ी और बहाव का हिस्सा दोनों तरफ से निकल गया।

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कीचड़ और मलबा भी बना ढाल

रिपोर्ट्स के मुताबिक घर के आसपास जमा कीचड़ और मलबे ने बाद में एक तरह की ढाल का काम किया। शुरुआती मलबा जमा होने के बाद आगे आने वाले पानी और मलबे की दिशा कुछ हद तक बदल गई।

Image Credit : Aaj Tak

वीडियो के आधार पर घर की RCC बनावट, उसकी लोकेशन और बहाव की दिशा ने मिलकर इसे बचाने में मदद की हो सकती है। हालांकि फ्लैश फ्लड में किसी मकान के बचने या टूटने के पीछे पानी की रफ्तार, जमीन का कटाव, नींव और आसपास के मलबे जैसे कई कारण काम करते हैं।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 31, 2026