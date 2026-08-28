मटन बनाने से मना किया तो भड़का विवाद, पुणे में 30 साल के युवक की मौत

पुणे के वारजे-मालवाड़ी इलाके में श्रावण महीने के दौरान मटन बनाने को लेकर हुए विवाद में 30 साल के युवक की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में युवक के पिता और सबूत मिटाने में कथित मदद के आरोप में उसकी मां को गिरफ्तार किया है।मृतक की पहचान महेश भगवत गायकवाड़ (30) के रूप में हुई है। वारजे-मालवाड़ी पुलिस ने उसके पिता भगवत सूर्यभान गायकवाड़ (64) और मां पार्वती भगवत गायकवाड़ (60) को गिरफ्तार किया है।

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नशे में घर लौटा था महेश

पुलिस के मुताबिक, महेश की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी। वह शराब का आदी था और कोई काम नहीं करता था। उसकी पत्नी दोनों बच्चों को लेकर उससे अलग हो गई थी और हाल में दोनों का तलाक हो गया था। महेश अकेला रहता था और आमतौर पर पास में रहने वाले अपने माता-पिता के घर खाना खाता था।पुलिस ने बताया कि 25 अगस्त की रात महेश शराब के नशे में घर लौटा और माता-पिता से मटन करी बनाने की जिद करने लगा। परिवार श्रावण के दौरान नॉनवेज नहीं बना रहा था, इसलिए माता-पिता ने इनकार कर दिया।

बहस के बाद मारपीट का आरोप

पुलिस के अनुसार, इसी बात पर विवाद बढ़ गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि भगवत गायकवाड़ ने महेश के चेहरे और सिर पर कई बार वार किए। गंभीर चोटों के कारण महेश की मौत हो गई।पुलिस का आरोप है कि नर्सिंग होम में नर्स के तौर पर काम करने वाली महेश की मां पार्वती ने घटना के बाद अपने पति को बचाने की कोशिश की। उसने मौके से खून के धब्बे साफ किए और महेश के बड़े भाई को कथित तौर पर गलत जानकारी दी।पेंटर का काम करने वाले महेश के बड़े भाई ने बाद में वारजे-मालवाड़ी पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर पिता को महेश की हत्या और मां को कथित तौर पर सबूत मिटाने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया।