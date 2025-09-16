scorecardresearch
नए जीएसटी रेट का असर! मदर डेयरी ने घटाए अपने प्रोडक्ट्स के दाम - 22 सितंबर से लागू होगा ये नया भाव

Delhi,UPDATED: Sep 16, 2025 14:38 IST

Mother Dairy Rate Cut: मदर डेयरी ने घोषणा की है कि वह GST 2.0 के तहत नए जीएसटी रेट का फायदा ग्राहकों को देगी। इसके लिए कंपनी ने अपने सभी डेयरी और फूड प्रोडक्ट्स के दाम में कटौती की है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।

कंपनी ने कहा कि उसका पूरा पोर्टफोलियो अब या तो जीरो-टैक्स कैटेगरी में है या 5% के सबसे निचले स्लैब में है। हालांकि रेगुलर पाउच मिल्क (फुल क्रीम, टोंड, गाय का दूध आदि) पर पहले से ही GST लागू नहीं था, इसलिए उसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा। अमूल ने भी साफ किया है कि पाउच मिल्क के दाम घटाने का सवाल नहीं उठता।

कीमतों में कटौती के बाद अब 500 ग्राम बटर ₹305 की जगह ₹285 में मिलेगा। बटरस्कॉच कोन आइसक्रीम की कीमत ₹35 से घटकर ₹30 हो गई है। साथ ही, 1 लीटर UHT टोंड टेट्रा पैक मिल्क की कीमत भी ₹77 से कम होकर ₹75 हो जाएगी।

कौन-कौन से प्रोडक्ट में कितनी कटौती?

मदर डेयरी के एमडी मनीष बंडलिश ने कहा कि एक कंज़्यूमर-फर्स्ट संगठन होने के नाते, हम टैक्स का 100% लाभ अपने ग्राहकों को दे रहे हैं।

मदर डेयरी GST 2.0 के तहत दाम घटाने वाली पहली बड़ी कंपनी बनी है। अब ग्राहकों की नजर इस पर है कि क्या अन्य FMCG कंपनियां भी कीमतें कम करेंगी या नहीं

 

