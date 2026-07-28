प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर 23 जुलाई 2026 को शेयर किया गया एक वीडियो 28 जुलाई को मेटा (Meta) ने हटा दिया। यह वीडियो 36 दिन तक चले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के छात्र आंदोलन के दौरान Gen Z को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का संदेश था।

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वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा था कि पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर अगले दिन कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया जाएगा। चार दिनों में इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा।

फेसबुक पर दिखा ये मैसेज

वीडियो हटने के बाद फेसबुक पर यह मैसेज दिखा कि पोस्ट की पहुंच किसी कानूनी या सरकारी अनुरोध के कारण सीमित की गई है, न कि फेसबुक के नियमों के उल्लंघन की वजह से।

मेटा का आया जवाब

इंडिया टुडे के पत्रकार पीयूष मिश्रा ने सूत्रों के मुताबिक, बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक पोस्ट हटाए जाने के मामले में मेटा ने सरकार से माफी मांगी है। कंपनी ने इस पोस्ट के हटने की वजह तकनीकी गड़बड़ी (Technical Glitch) बताई है। हालांकि, सरकार ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में मेटा के अधिकारियों को तलब किया जा सकता है।