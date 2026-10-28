रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच सीजफायर का ऐलान! मेलानिया ट्रंप की पहल से बनी बात, फिर भी कीव पर बरसीं मिसाइलें

रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रही जंग को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप की कोशिशों से दोनों देशों के बीच कुछ इलाकों में सीजफायर यानी हमले रोकने पर सहमति बनी है। हालांकि, दूसरी तरफ रूस के हमले भी जारी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यह समझौता युद्ध खत्म करने की दिशा में पहला कदम साबित होगा? आइए जानते हैं कि यह समझौता कहां लागू हुआ है और जमीन पर क्या हालात हैं।

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27 अक्टूबर से लागू हुआ सीजफायर

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मेलानिया ट्रंप ने मंगलवार को बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच लोकल सीजफायर 27 अक्टूबर की सुबह 4 बजे से लागू हो गया है। इसे तय समय से दो दिन पहले शुरू किया गया है और यह रविवार तक जारी रहेगा।

यह समझौता दक्षिणी यूक्रेन के खेरसॉन इलाके में ओलेश्की से आगे के क्षेत्रों तक लागू किया गया है। इसका मकसद जरूरतमंद लोगों तक खाना, दवाइयां और दूसरी जरूरी मदद पहुंचाना है। साथ ही जो लोग इलाका छोड़ना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना भी है।

मेलानिया ट्रंप और पोप लियो की अहम भूमिका

इस समझौते में मेलानिया ट्रंप और पोप लियो की अहम भूमिका रही है। व्हाइट हाउस के मुताबिक, मेलानिया की टीम ने रूस और यूक्रेन के अधिकारियों से सीधे बातचीत करके सीजफायर की शर्तें और इसे लागू करने का तरीका तय किया।

मेलानिया ने बताया कि रूस के सेना प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव ने भी सीजफायर की पुष्टि की है।

इस इलाके में रहने वाले लोग बिजली की कमी, सड़कों पर बिछी बारूदी सुरंगों और लगातार हमलों से परेशान हैं।

दोनों देशों के प्रतिनिधि लोगों की जरूरतों का जायजा लेंगे। जो लोग निकलना चाहेंगे, उन्हें रूस या यूक्रेन में उनकी पसंद की जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाएगी।

एक स्वतंत्र अमेरिकी मीडिया संस्थान भी इन टीमों के साथ रहेगा, ताकि पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा सके।

यूक्रेन ने समझौते पर क्या कहा?

यूक्रेन ने कहा है कि वह लोकल सीजफायर का पालन कर रहा है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की पार्टी के नेता डेविड अराखामिया ने इसे 2022 के बाद तनाव कम करने की सबसे बड़ी पहल बताया।यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने कहा कि इससे भविष्य में बड़े समझौतों के लिए भरोसा बढ़ सकता है।

सीजफायर के बीच कीव पर मिसाइल हमला

हालांकि, यह सीजफायर पूरे यूक्रेन में लागू नहीं है। रूस ने रातभर राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई।

हमलों में एक यूनिवर्सिटी कैंपस को नुकसान पहुंचा और कीव का अहम सदर्न ब्रिज मलबे में बदल गया। यूक्रेनी सैन्य सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि पुल पर चार इस्कंदर मिसाइलें दागी गईं।

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जेलेंस्की के मुताबिक, 10 अन्य इलाकों में बिजली सप्लाई से जुड़े ठिकानों, ट्रांसपोर्ट और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया।वहीं, रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने कीव के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, खारकीव के लॉजिस्टिक्स हब, औद्योगिक ठिकानों और मालवाहक जहाजों पर सैन्य उद्देश्यों से हमले किए।