Khelo India Scheme: खेलों का सामान बनाने वाली कंपनियों को मिलेगा बड़ा बढ़ावा! सरकार ने ₹1,856 करोड़ की योजना की शुरू

भारत में खेलों के सामान बनाने वाली कंपनियों के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना पेश की है। इसका मकसद देश में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यानी खेलों के सामान का प्रोडक्शन बढ़ाना और भारतीय कंपनियों को विदेशी बाजारों में मजबूत बनाना है। इस योजना के जरिए छोटे-बड़े मैन्युफैक्चरर्स को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। आइए जानते हैं कि सरकार की इस योजना में क्या-क्या खास है और कंपनियों को किस तरह मदद मिलेगी।

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8 साल तक चलेगी योजना, ₹1,856 करोड़ होंगे खर्च

केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम शुरू की है। इसके लिए कुल ₹1,856 करोड़ का बजट रखा गया है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2033-34 तक यानी 8 साल चलेगी।

सरकार का मकसद भारत में खेलों का सामान बनाने वाली इंडस्ट्री को मजबूत करना, नई कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना और भारतीय प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाना है।

इस योजना को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा सामान बनाने वाली कंपनियों को आर्थिक मदद देने पर केंद्रित है, जबकि दूसरा हिस्सा पूरी इंडस्ट्री के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित करने से जुड़ा है।

खेलों का सामान बनाने वाली कंपनियों को कैसे मिलेगा फायदा?

योजना के पहले हिस्से में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की मदद दी जाएगी। इसमें खास मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाना, बड़े निवेश को प्रोत्साहन देना और पहले से चल रहे मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को मजबूत करना शामिल है।

इसके अलावा कंपनियों को उनके टर्नओवर यानी कुल बिक्री के आधार पर भी सहायता मिल सकती है। हालांकि, यह मदद योजना की तय शर्तों और पात्रता पर निर्भर करेगी।

बड़े निवेश से छोटी कंपनियों और सप्लायर्स के लिए भी नए कारोबारी मौके पैदा हो सकते हैं। इससे मौजूदा कंपनियों को अपना प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

रिसर्च, टेस्टिंग और स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर

योजना का दूसरा हिस्सा खेलों के सामान की क्वालिटी बेहतर बनाने पर केंद्रित होगा। इसके तहत सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग की सुविधाएं विकसित की जाएंगी, ताकि कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की जांच कर सकें और जरूरी मानकों को पूरा कर सकें।

रिसर्च के जरिए नए मटेरियल, बेहतर डिजाइन और प्रोडक्शन के आधुनिक तरीकों पर काम किया जाएगा। वहीं, स्किल डेवलपमेंट के जरिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने पर जोर रहेगा, जिससे इंडस्ट्री को प्रशिक्षित कामगार मिल सकें।

स्टार्टअप्स को मिलेगा मौका, भारतीय ब्रांड्स होंगे मजबूत

सरकार इस योजना के जरिए स्पोर्ट्स गुड्स सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा देना चाहती है। इसके साथ ही भारतीय कंपनियों की ब्रांडिंग और मार्केट में उनकी पहुंच बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा।

इससे कंपनियों को नए प्रोडक्ट्स तैयार करने और ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।

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हालांकि, योजना कितनी सफल होगी, यह इसके लागू होने के तरीके, कंपनियों की भागीदारी और पात्र कारोबारियों तक सहायता पहुंचने पर निर्भर करेगा।