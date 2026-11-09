एक शव का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे वाराणसी, रास्ते में सात और लोगों की मौत

झारखंड के हजारीबाग में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक शव का अंतिम संस्कार करने वाराणसी जा रहे लोगों की गाड़ी को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हो गए। हादसा चौपारण की दनुआ घाटी में जीटी रोड पर हुआ।

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झारखंड के बगोदर क्षेत्र से कुछ लोग अपने परिचित का शव लेकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जा रहे थे। सभी लोग अंतिम संस्कार के लिए काशी जाने वाली सवारी गाड़ी में सफर कर रहे थे। लेकिन रास्ते में ऐसा हादसा हुआ कि पहले से दुख में डूबे परिवारों पर एक और मुसीबत टूट पड़ी।

सड़क किनारे गाड़ी रोकते समय हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, सभी लोग बगोदर क्षेत्र के बिहारो टांड से निकले थे। सवारी गाड़ी के ऊपर शव रखा हुआ था, जबकि बाकी लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे।

जब गाड़ी हजारीबाग के चौपारण स्थित दनुआ घाटी के पास पहुंची, तो कुछ यात्रियों को शौच के लिए रुकना पड़ा। बताया जा रहा है कि चालक गाड़ी को सड़क किनारे कर रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रक ने सवारी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

सात लोगों की मौत, 14 घायल

हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए। पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू किया।

सभी घायलों को तत्काल चौपारण के सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान सात लोगों की मौत हो गई। वहीं, हादसे में घायल हुए 14 अन्य लोगों को प्राथमिक उपचार दिया गया।

घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया।

पुलिस ने शुरू की आगे की कार्रवाई

दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कराया। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही हादसे से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

यह हादसा इसलिए भी बेहद दर्दनाक है, क्योंकि गाड़ी में सवार लोग पहले से ही एक अपने को खोने के दुख में थे। वे उसका अंतिम संस्कार करने काशी जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हुए हादसे ने सात और लोगों की जान ले ली। इस दुर्घटना से कई परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।