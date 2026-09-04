कृष्ण जन्माष्टमी 2026: पूजा की थाली में क्या रखें? घर पर बनाएं ये 7 सात्विक भोग

जन्माष्टमी सिर्फ व्रत रखने और आधी रात को भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाने का त्योहार नहीं है। इस दिन भक्त अपने आराध्य श्रीकृष्ण के लिए खास भोग भी तैयार करते हैं। मान्यता है कि बाल गोपाल को माखन, मिश्री और दूध से बनी मिठाइयां बेहद प्रिय हैं। यही वजह है कि जन्माष्टमी पर घरों में कई तरह के सात्विक पकवान बनाए जाते हैं।

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माखन-मिश्री से करें शुरुआत

भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय भोगों में माखन-मिश्री का नाम सबसे पहले आता है। इसे बनाना भी बेहद आसान है। इसके लिए ताजे सफेद मक्खन में मिश्री मिलाकर तैयार किया जाता है। परंपरा के अनुसार इसमें तुलसी के पत्ते भी अर्पित किए जाते हैं।

धनिया पंजीरी है खास प्रसाद

जन्माष्टमी पर धनिया पंजीरी का विशेष महत्व माना जाता है। इसे बनाने के लिए धनिया पाउडर को घी में धीमी आंच पर भूना जाता है। इसके बाद इसमें कटे हुए बादाम, काजू, नारियल, मखाना, पिसी चीनी और इलायची मिलाई जाती है। ठंडा होने के बाद इसे प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है।

मखाना खीर से बढ़ाएं मिठास

व्रत के दौरान मखाना खीर एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए मखाने को घी में भूनकर दूध में पकाया जाता है। इसमें चीनी, इलायची और सूखे मेवे डालकर इसे क्रीमी बनाया जाता है।

पेड़े और फल भी कर सकते हैं शामिल

कृष्ण भोग की थाली में दूध से बनी मिठाइयां जैसे पेड़े भी रखे जाते हैं। इसके अलावा केले, सेब, अंगूर, नारियल और अलग-अलग तरह के सूखे मेवे भी भोग में शामिल किए जा सकते हैं।

कैसे सजाएं कान्हा की भोग थाली

भोग की थाली को साफ प्लेट में छोटी-छोटी कटोरियों के साथ सजाया जा सकता है। इसमें मिठाई, फल, सूखे मेवे और पारंपरिक प्रसाद को खूबसूरती से रखा जाता है। सात्विक भोग के लिए आमतौर पर प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता।

जन्माष्टमी पर भोग चढ़ाने का समय स्थानीय परंपरा और पंचांग के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। आमतौर पर आधी रात को भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के बाद भोग अर्पित किया जाता है और फिर इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है।