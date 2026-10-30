Israel Elections 2026: नेतन्याहू और आइजनकोट के बीच फंसी सरकार की कुर्सी, अरब पार्टियों के हाथ में आई सत्ता की चाबी!

इजरायल में 2026 के चुनाव के बाद नई सरकार बनाने को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके मुख्य विरोधी गादी आइजनकोट के बीच सत्ता की लड़ाई अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। इस चुनाव में अरब पार्टियां बड़ी ताकत बनकर उभरी हैं। अब सवाल यह है कि ये पार्टियां किसका साथ देंगी और इजरायल में अगली सरकार कैसे बनेगी?

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अरब पार्टियों ने जीतीं 19 सीटें

NBC News की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल की 120 सीटों वाली संसद, जिसे नेसेट (Knesset) कहा जाता है, उसमें अरब पार्टियों की सीटें लगभग दोगुनी होकर 19 हो गई हैं। इजरायल की आबादी में अरब समुदाय की हिस्सेदारी करीब 20% है। पहले राजनीति में इन पार्टियों की भूमिका सीमित थी, लेकिन अब सरकार बनाने के लिए इनका समर्थन अहम हो गया है।

नेतन्याहू ने अरब पार्टियों पर लगाए आरोप

चुनाव प्रचार के दौरान नेतन्याहू ने यहूदी समुदाय से एकजुट होने की अपील की थी। उन्होंने अरब पार्टियों पर इजरायल के अस्तित्व का विरोध करने का आरोप लगाया। उनके कैंपेन में AI से बने वीडियो और पर्चों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें चुनाव को दक्षिणपंथ और फिलिस्तीन के बीच मुकाबले के तौर पर दिखाया गया।

चुनाव के बाद उनकी पार्टी लिकुड ने अरब पार्टियों पर बिना सबूत वोटिंग में धोखाधड़ी का आरोप लगाया और जांच की मांग की। कतर पर भी कथित धोखाधड़ी के लिए फंडिंग का आरोप लगा, जिसे उसने खारिज कर दिया।

अरब नेताओं ने आरोपों का दिया जवाब

रा'अम (Ra'am) पार्टी के नेता मंसूर अब्बास ने धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने नेतन्याहू पर अरब नागरिकों के खिलाफ लोगों को भड़काने का आरोप लगाया।

इजरायल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट (Shin Bet) ने विदेशी दखल के शक में जांच शुरू की है। हालांकि, एजेंसी ने साफ किया कि वह कानूनी तरीके से वोट देने वालों को दोषी नहीं ठहरा रही है।

आइजनकोट के सामने भी बड़ी मुश्किल

गादी आइजनकोट का रुख अरब पार्टियों के प्रति नेतन्याहू जितना सख्त नहीं रहा है। हालांकि, चुनाव से पहले दोनों नेताओं ने अरब पार्टियों के साथ औपचारिक गठबंधन से इनकार किया था।

अब आइजनकोट अगर इनका समर्थन लेते हैं, तो चुनावी वादों पर सवाल उठ सकते हैं। दक्षिणपंथी दल भी उनका विरोध कर सकते हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, विचारों में अंतर के कारण ऐसा गठबंधन कमजोर रह सकता है।

अरब पार्टियां सरकार में शामिल होने से क्यों हिचक रही हैं?

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अरब पार्टियां फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जे, नई बस्तियों और फिलिस्तीनी नागरिकों की समस्याओं को लेकर सतर्क हैं।

जॉइंट लिस्ट की सांसद महा करकाबी ने कहा कि उनका मकसद संसद की कमेटियों के जरिए सरकारी फैसलों पर असर डालना है। वहीं, मंसूर अब्बास ने बताया कि दूसरे राजनीतिक समूहों ने उनसे संपर्क किया है, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया।

सरकार नहीं बनी तो दोबारा चुनाव?

2021 में अरब पार्टियां एक सरकारी गठबंधन का हिस्सा बनी थीं। हालांकि, अंदरूनी टूट के कारण वह सरकार एक साल में गिर गई थी।अब अगर नेतन्याहू और आइजनकोट में से कोई भी बहुमत नहीं जुटा पाता, तो नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। कुछ महीनों में दोबारा चुनाव भी हो सकते हैं। जानकारों का मानना है कि ऐसी स्थिति नेतन्याहू के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।