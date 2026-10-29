इजरायल चुनाव में धांधली के आरोपों पर पुलिस का बड़ा खुलासा! नेतन्याहू की पार्टी के दावे खारिज, अब विदेशी फंडिंग की होगी जांच

इजरायल में संसदीय चुनाव के बाद सरकार बनाने की हलचल के बीच नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने अरब पार्टियों पर वोट चोरी और चुनाव में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ पुलिस और चुनाव समिति के बयान ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस पूरे मामले में विदेशी फंडिंग की जांच भी होने वाली है।

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पुलिस को नहीं मिले धांधली के सबूत

इजरायल पुलिस ने गुरुवार को कहा कि 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के कोई सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस के मुताबिक, वोटिंग के दौरान संदिग्ध घटनाएं बेहद कम हुईं। पिछले चुनावों के मुकाबले भी इनकी संख्या कम थी। पुलिस के पास लिकुड पार्टी के आरोपों को सही साबित करने वाला कोई जांच या खुफिया सबूत नहीं है।

लिकुड पार्टी ने क्या आरोप लगाए?

नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने बुधवार को अरब पार्टियों पर रिश्वत देने, वोटरों को धमकाने, हिंसा, जालसाजी और प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के आरोप लगाए थे। पार्टी का दावा है कि कुछ मतदान केंद्रों पर वोटरों को डराया गया, एक साथ कई लोग वोटिंग बूथ में गए और वोटों की गिनती में हेराफेरी हुई।

सैकड़ों गवाहियां सौंपने का दावा

लिकुड ने पुलिस, खुफिया एजेंसी शिन बेट और केंद्रीय चुनाव समिति से तुरंत जांच की मांग की थी। पार्टी ने दावा किया कि उसके पास सैकड़ों गवाहियां और दूसरे सबूत हैं, जिन्हें अधिकारियों को सौंपा जाएगा। हालांकि, पुलिस ने फिलहाल इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है।

विदेशी फंडिंग की जांच करेगी शिन बेट

इजरायल की केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष ने शिन बेट के प्रमुख डेविड जिनी को विदेशी फंडिंग और वोट खरीदने के शक की जांच करने का आदेश दिया है। आशंका जताई गई है कि मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा पैसा इजरायल भेजा गया, ताकि अरब समुदाय के ज्यादा लोगों को वोटिंग के लिए जुटाया जा सके। शिन बेट को एक हफ्ते में रिपोर्ट सौंपनी होगी।

अरब पार्टियों को मिल सकती हैं 19 सीटें

27 अक्टूबर के चुनाव में अरब पार्टियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आंशिक नतीजों के मुताबिक, उन्हें मिलाकर करीब 19 सीटें मिलने का अनुमान है। इजरायल की संसद नेसेट में कुल 120 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 61 सीटें जरूरी हैं।

नेतन्याहू के लिए सरकार बनाना मुश्किल?

शुरुआती नतीजों में नेतन्याहू का गठबंधन बहुमत से पीछे है। विपक्षी गादी आइजेनकोट का गुट भी अपने दम पर बहुमत से दूर है। ऐसे में अरब पार्टियों का समर्थन सरकार बनाने में अहम हो सकता है।

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चुनाव समिति कर रही शिकायतों की समीक्षा

केंद्रीय चुनाव समिति के एक अधिकारी ने बुधवार को बड़े पैमाने पर धांधली के दावों को खारिज किया था। हालांकि, समिति को मिली शिकायतों की समीक्षा अभी जारी है। पुलिस के मुताबिक, फिलहाल आरोपों के समर्थन में सबूत नहीं हैं, लेकिन सभी शिकायतों पर अंतिम फैसला आना बाकी है।