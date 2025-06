How to link Aadhaar to IRCTC account: 1 जुलाई 2025 से ट्रेन की टिकट के सिस्टम बदल जाएगा। अब तत्काल टिकट बुक करने के लिए यूजर को अपने IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक करना होगा। आर्टिकल में इसका प्रोसेस के बारे में जानते हैं।