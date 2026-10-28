सोमवार को काम पर आए कर्मचारी, दोपहर तक बंद हो गए लैपटॉप! Innodata ने एक झटके में करीब 550 लोगों की नौकरी छीनी

अमेरिका की डेटा इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सर्विस देने वाली कंपनी इनोडाटा (Innodata) में अचानक हुई छंटनी से कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया है। सोमवार को कर्मचारी रोज की तरह काम कर रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटों में उनकी नौकरी जाने की खबरें आने लगीं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। आखिर उस दिन क्या हुआ, कितने लोगों की नौकरी गई और कंपनी ने इसकी क्या वजह बताई? आइए जानते हैं।

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सुबह शुरू किया काम, दोपहर तक बदल गया सबकुछ

रिपोर्ट के मुताबिक, 26 अक्टूबर को भारत में इनोडाटा के करीब 550 कर्मचारियों की नौकरी चली गई। दिल्ली में रहने वाले 28 साल के एक इंजीनियर ने बताया कि सोमवार की सुबह बिल्कुल सामान्य थी। सभी कर्मचारियों ने लॉगिन किया, अपनी अटेंडेंस लगाई और रोज की तरह काम शुरू कर दिया।

लेकिन लंच के समय अचानक छंटनी की खबरें फैलने लगीं। सबसे पहले फिलीपींस से जानकारी आई कि वहां जूम कॉल के दौरान रेटर्स, क्वालिटी एक्सपर्ट्स, टीम लीडर्स और ऑपरेशनल मैनेजर्स को नौकरी से निकाल दिया गया है।

अचानक बंद हुए लैपटॉप और ऑफिशियल आईडी

भारत में कर्मचारियों ने जब एचआर पोर्टल चेक किया तो कुछ लोगों की सैलरी स्लिप पहले ही तैयार हो चुकी थी। पोर्टल पर 26 अक्टूबर को ही उनके इस्तीफे की आधिकारिक तारीख और आखिरी वर्किंग डे के रूप में दिखाया गया था।

कर्मचारियों ने तुरंत अपने मैनेजर्स से संपर्क किया, लेकिन वे भी इस खबर से हैरान थे। इसी बीच एक-एक करके कर्मचारियों के लैपटॉप लॉगआउट होने लगे और उनकी ऑफिशियल आईडी बंद कर दी गईं। इसके बाद निजी ईमेल आईडी पर नौकरी खत्म होने के मेल आने लगे।

कंपनी ने छंटनी की क्या वजह बताई?

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में करीब 550 कर्मचारी इस छंटनी से प्रभावित हुए हैं। एक कर्मचारी को भेजे गए टर्मिनेशन ईमेल में पुष्टि हुई कि इनोडाटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में उसकी नौकरी 26 अक्टूबर को खत्म हो जाएगी।

ईमेल में कंपनी ने इसकी वजह बिजनेस असाइनमेंट में कमी यानी 'रैंप-डाउन ऑफ द बिजनेस असाइनमेंट' बताई। कंपनी के मुताबिक, यह फैसला बिजनेस और ऑपरेशनल जरूरतों के आधार पर लिया गया है। इसका कर्मचारियों की व्यक्तिगत परफॉर्मेंस से कोई संबंध नहीं है।

व्हाट्सऐप ग्रुप बनाकर एक-दूसरे को ढूंढने लगे कर्मचारी

ऑफिशियल सिस्टम का एक्सेस बंद होने के बाद कर्मचारियों ने व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया। एक कर्मचारी के मुताबिक, शाम तक इस ग्रुप में लगभग 500 लोग जुड़ चुके थे। सभी परेशान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या होगा।

कर्मचारी ने बताया कि एचआर की तरफ से कोई कॉल नहीं आया। यहां तक कि पेरोल ऐप का एक्सेस भी बंद कर दिया गया, जिससे कर्मचारी अपनी सैलरी स्लिप और जरूरी दस्तावेज डाउनलोड नहीं कर सके।

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इनोडाटा की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, 31 दिसंबर 2025 तक कंपनी में दुनियाभर में 10,107 कर्मचारी काम कर रहे थे। हालांकि, कंपनी ने अभी तक भारत और फिलीपींस में छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों की संख्या की सार्वजनिक तौर पर पुष्टि नहीं की है।