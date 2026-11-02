मिस्र घूमने का बना रहे हैं प्लान? भारतीय महिला ने पिरामिड पर एक्स्ट्रा चार्ज का किया खुलासा

दुनिया के मशहूर पिरामिड और हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक जगहों को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट मिस्र पहुंचते हैं। लेकिन कई बार विदेश घूमने का खर्च आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा हो सकता है। एक भारतीय महिला ने सोशल मीडिया पर मिस्र की अपनी ट्रिप का अनुभव शेयर किया है। उन्होंने बताया कि घूमने के दौरान किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और कैसे अलग-अलग जगहों पर एक्स्ट्रा चार्ज ने उनकी ट्रिप का मजा खराब कर दिया।

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पिरामिड देखने के लिए देने पड़े अलग-अलग पैसे

रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए मिस्र की यात्रा को निराशाजनक बताया। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में मिस्र को दुनिया का सबसे ज्यादा स्कैम वाला देश तक कह दिया।

महिला ने बताया कि गीजा के मशहूर पिरामिड कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए पहले एंट्री टिकट खरीदना पड़ता है। इसके बाद अगर किसी पिरामिड के अंदर जाना है तो अलग से पैसे देने होते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अंदर का अनुभव इतने एक्स्ट्रा चार्ज के लायक है? इसके अलावा ऐतिहासिक चीजों को दिखाने वाले म्यूजियम के टिकट भी अलग हैं। महिला ने कहा कि यहां पूरा सिस्टम किसी मेन्यू की तरह चलता है।

राजाओं की कब्रें देखने के लिए भी एक्स्ट्रा टिकट

महिला के मुताबिक, लक्सर की मशहूर वैली ऑफ द किंग्स में भी कुछ ऐसा ही अनुभव रहा। यहां एंट्री टिकट लेने के बाद केवल कुछ चुनिंदा कब्रें देखने की अनुमति मिलती है। अगर कोई टूरिस्ट मिस्र के मशहूर राजा तूतनखामुन की कब्र देखना चाहता है तो उसके लिए अलग टिकट खरीदना पड़ता है।

₹100 की कैब के लिए मांगे ₹1,200

महिला ने ट्रांसपोर्ट को लेकर भी शिकायत की। उनके मुताबिक, काहिरा में Uber की सुविधा मिलती है, लेकिन दूसरे शहरों में सफर करना मुश्किल हो सकता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि लक्सर में ऐप पर जिस कैब राइड का किराया करीब 100 दिख रहा था, उसी के लिए लोकल ड्राइवर 1,000 से 1,200 तक मांग रहे थे। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

महिला ने यह भी बताया कि घूमने के दौरान कई लोग उनके पास आते थे, पूछते थे कि वह किस देश से हैं और फिर बख्शीश यानी टिप मांगने लगते थे।

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

महिला का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आईं। एक यूजर ने बताया कि उन्होंने प्राइवेट टूर कंपनी के जरिए मिस्र की यात्रा की थी और उनका अनुभव शानदार रहा। उन्होंने दूसरे टूरिस्ट को अच्छी टूर कंपनी चुनने की सलाह दी।

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वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि मिस्र घूमना उनका सपना था, लेकिन यह अनुभव सुनकर अब वह वहां नहीं जाना चाहते।

एक अन्य यूजर ने कहा कि मशहूर टूरिस्ट जगहों पर ऐसी परेशानियां दूसरे देशों में भी देखने को मिलती हैं। खासकर दुनिया के सात अजूबों के आसपास इस तरह की शिकायतें आम हैं।