होली पर मिलेगा कन्फर्म टिकट! रेलवे चला रहा है कुल 1244 ट्रेनें - चेक करें आपके रूट पर कितनी गाड़ियां?
सभी ट्रेनों का संचालन 25 फरवरी से शुरू हो चुका है जो 18 मार्च 2026 तक चलेंगे। इस बार रेलवे कुल 1244 होली स्पेशल ट्रेनें चला रही है। रेलवे ने यह भी बताया कि अगर यात्रियों की संख्या बढ़ती है, तो इन ट्रेनों की संख्या 1500 तक की जा सकती है।
Holi Special Trains: भारतीय रेलवे ने होली के त्योहार पर यात्रियों की सुविधा और आरामदायक सफर के लिए होली स्पेशल ट्रेन (Holi Special Trains) चलाने की जानकारी दी है। सभी ट्रेनों का संचालन 25 फरवरी से शुरू हो चुका है जो 18 मार्च 2026 तक चलेंगे। इस बार रेलवे कुल 1244 होली स्पेशल ट्रेनें चला रही है। रेलवे ने यह भी बताया कि अगर यात्रियों की संख्या बढ़ती है, तो इन ट्रेनों की संख्या 1500 तक की जा सकती है।
ये ट्रेनें बड़े शहरों, राज्यों की राजधानियों और प्रमुख केंद्रों को आपस में जोड़ेंगी, ताकि लोगों को आसानी से कंफर्म टिकट मिल सके और नियमित ट्रेनों में भीड़ कम हो।
मुंबई, पुणे, नागपुर, विशाखापत्तनम और भुवनेश्वर जैसे शहरों से पटना, दिल्ली, गोरखपुर और बेंगलुरु जैसे स्थानों के लिए सीधी ट्रेनें चलेंगी। साथ ही, दक्षिण भारत (चेन्नई, एर्नाकुलम) और पश्चिम भारत (अहमदाबाद, सूरत) से भी उत्तर और पूर्व भारत के शहरों जैसे वाराणसी, लखनऊ और कटिहार के लिए अतिरिक्त ट्रेनें उपलब्ध होंगी। आइए जानते हैं कि किन-किन रूट्स पर ये होली स्पेशल गाड़ियां चलेंगी।
सेंट्रल रेलवे (Central Railway) चला रही है इतनी ट्रेनें
129 ट्रिप के साथ 20 होली स्पेशल ट्रेन सेवाएं:
-
Train No. 01469/01470 Pune–Nagpur–Pune Holi Special: 25.02.2026 और 05.03.2026 के बीच बुधवार और गुरुवार को अधिसूचित ट्रिप के साथ संचालित होगी।
-
Train No. 01073/01074 Lokmanya Tilak Terminus–Banaras–Lokmanya Tilak Terminus Holi Special: 25.02.2026 और 07.03.2026 के बीच अधिसूचित कार्यदिवसों पर चलेगी।
-
Train No. 01481/01482 Pune–Danapur–Pune Holi Special: 27.02.2026 और 08.03.2026 के बीच सोमवार और शुक्रवार (जाते समय) और बुधवार और रविवार (वापसी में) संचालित होगी।
-
Train No. 01431/01432 Pune–Ghazipur City–Pune Holi Special: 24.02.2026 और 08.03.2026 के बीच अधिसूचित साप्ताहिक फ्रीक्वेंसी पर चलेगी।
-
Train No. 01043/01044 Lokmanya Tilak Terminus–Samastipur–Lokmanya Tilak Terminus Holi Special: 26.02.2026 और 05.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 01491/01492 Pune–Hazrat Nizamuddin–Pune Holi Special: 27.02.2026 और 07.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 01079/01080 CSMT–Gorakhpur–CSMT Holi Special: 25.02.2026 से 08.03.2026 तक प्रतिदिन संचालित होगी।
-
Train No. 01415/01416 Pune–Gorakhpur–Pune Holi Special: 25.02.2026 और 08.03.2026 के बीच प्रतिदिन चलेगी।
-
Train No. 01143/01144 Lokmanya Tilak Terminus–Danapur–Lokmanya Tilak Terminus Holi Special: अधिसूचित अवधि के दौरान प्रतिदिन संचालित होगी।
-
Train No. 01449/01450 Pune–Danapur–Pune Holi Special: 25.02.2026 से 08.03.2026 तक प्रतिदिन चलेगी।
ईस्ट कोस्ट रेलवे (East Coast Railway) चला रही है इतनी ट्रेनें
62 ट्रिप के साथ 8 होली स्पेशल ट्रेन सेवाएं:
-
Train No. 08507/08508 Visakhapatnam–Shalimar–Visakhapatnam Holi Special: 03.03.2026 और 18.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 08439/08440 Puri–Patna–Puri Holi Special: 28.02.2026 और 15.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 02811/02812 Bhubaneswar–Yesvantpur–Bhubaneswar Holi Special: 28.02.2026 और 16.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 02831/02832 Bhubaneswar–Dhanbad–Bhubaneswar Holi Special: 25.02.2026 से 18.03.2026 तक प्रतिदिन चलेगी।
पूर्व मध्य रेलवे (East Central Railway) चला रही है इतनी ट्रेनें
275 ट्रिप के साथ 50 होली स्पेशल ट्रेन सेवाएँ:
-
Train No. 02563/02564 Barauni–New Delhi–Barauni Holi Special: 25.02.2026 से 18.03.2026 तक प्रतिदिन चलेगी।
-
Train No. 02569/02570 Darbhanga–New Delhi–Darbhanga Holi Special: इसी अवधि के दौरान प्रतिदिन संचालित होगी।
-
Train No. 05575/05576 Saharsa–Anand Vihar Terminal–Saharsa Holi Special: 10.03.2026 और 18.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 05579/05580 Purnea Court–Anand Vihar Terminal–Purnea Court Holi Special: 06.03.2026 और 18.03.2026 के बीच कई साप्ताहिक फ्रीक्वेंसी पर चलेगी।
-
Train No. 03293/03294 Patna–Old Delhi–Patna Holi Special: 05.03.2026 और 16.03.2026 के बीच प्रतिदिन संचालित होगी।
-
Train No. 03697/03698 Sheikhpura–Anand Vihar Terminal–Sheikhpura Holi Special: 27.02.2026 और 15.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 02397/02398 Sheikhpura–Anand Vihar Terminal–Sheikhpura Holi Special: 01.03.2026 और 16.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 03639/03640 Gaya–Old Delhi–Gaya Holi Special: 06.03.2026 और 13.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 03309/03310 Dhanbad–Old Delhi–Dhanbad Holi Special: 03.03.2026 और 18.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 03311/03312 Dhanbad–Chandigarh–Dhanbad Holi Special: 06.03.2026 और 19.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 03379/03380 Dhanbad–Lokmanya Tilak Terminus–Dhanbad Holi Special: 10.03.2026 और 19.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 03677/03678 Dhanbad–Gorakhpur–Dhanbad Holi Special: 08.03.2026 और 16.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 03257/03258 Danapur–Anand Vihar Terminal–Danapur Holi Special: 01.03.2026 और 16.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 03223/03224 Rajgir–Haridwar–Rajgir Holi Special: 06.03.2026 और 14.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 03221/03222 Rajgir–Anand Vihar Terminal–Rajgir Holi Special: 09.03.2026 और 18.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 03251/03252 Danapur–SMVT Bengaluru–Danapur Holi Special: 25.02.2026 और 18.03.2026 के बीच प्रतिदिन चलेगी।
-
Train No. 03225/03226 Danapur–Charlapalli–Danapur Holi Special: 05.03.2026 और 15.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 03253/07855-56 Patna–Charlapalli–Patna Holi Special: 09.03.2026 और 16.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 02023/02024 Patna–Howrah–Patna Holi Special: 08.03.2026 और 15.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 05557/05558 Raxaul–Lokmanya Tilak Terminus–Raxaul Holi Special: 07.03.2026 और 15.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 05585/05586 Saharsa–Lokmanya Tilak Terminus–Saharsa Holi Special: 10.03.2026 और 19.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 05219/05220 Muzaffarpur–Anand Vihar Terminal–Muzaffarpur Holi Special: 06.03.2026 और 15.03.2026 के बीच चलेगी।
पूर्वी रेलवे (Eastern Railway) चला रही है इतनी ट्रेनें
48 ट्रिप के साथ 22 होली स्पेशल ट्रेन सेवाएँ:
-
Train No. 03043/03044 Howrah–Raxaul–Howrah Holi Special: 28.02.2026 और 15.03.2026 के बीच अधिसूचित दिनों पर संचालित होगी।
-
Train No. 03045/03046 Howrah–Raxaul–Howrah Holi Special: 01.03.2026 और 03.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 03183/03184 Sealdah–Madhubani–Sealdah Holi Special: 28.02.2026 और 08.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 03185/03186 & 03187/03188 Kolkata–Madhubani–Kolkata Holi Specials: 27.02.2026 और 04.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 03525/03526 and 03527/03528 Asansol–Gorakhpur–Asansol Holi Specials: 27.02.2026 और 03.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 03009/03010 Dankuni–Anand Vihar Terminal–Dankuni Holi Special: 28.02.2026 और 08.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 03435/03436 Malda Town–Anand Vihar Terminal–Malda Town Holi Special: 02.03.2026 और 17.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 03007/03008 Howrah–Kharagpur–Howrah Holi Special: 25.02.2026 और 13.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 03129/03130 Kolkata–New Jalpaiguri–Kolkata Holi Special: 28.02.2026 और 01.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 03101/03102 Sealdah–Malda Town–Sealdah Holi Special: 27.02.2026 और 21.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 03417/03418 Malda Town–Udhna–Malda Town Holi Special: 28.02.2026 और 23.03.2026 के बीच संचालित होगी।
उत्तरी रेलवे (Northern Railway) चला रही है इतनी ट्रेनें
204 ट्रिप के साथ 48 होली स्पेशल ट्रेन सेवाएँ:
-
Train No. 04209/04210 New Delhi–Varanasi–New Delhi Holi Special: 25.02.2026 और मार्च की शुरुआत के बीच सप्ताह में पांच दिन संचालित होगी।
-
Train No. 04213/04214 Ayodhya Cantt–Anand Vihar Terminal–Ayodhya Cantt Holi Special: त्रि-साप्ताहिक चलेगी।
-
Train No. 04227/04228 Varanasi–Chandigarh–Varanasi Holi Special: द्वि-साप्ताहिक संचालित होगी।
-
Train No. 04203/04204 Lucknow–New Delhi–Lucknow Holi Special: साप्ताहिक चलेगी।
-
Train No. 04052/04051 New Delhi–Howrah–New Delhi Holi Special: 25.02.2026 और 08.03.2026 के बीच प्रतिदिन संचालित होगी।
-
Train No. 04014/04013 New Delhi–Barauni–New Delhi Holi Special: अधिसूचित अवधि के दौरान प्रतिदिन चलेगी।
-
Train No. 04070/04069 Anand Vihar Terminal–Lucknow–Anand Vihar Holi Special: प्रतिदिन संचालित होगी।
-
Train No. 04060/04059 Anand Vihar Terminal–Saharsa–Anand Vihar Holi Special: 25.02.2026 और 07.03.2026 के बीच प्रतिदिन चलेगी।
-
Train No. 04010/04009 Delhi–Sitamarhi–Delhi Holi Special: 25.02.2026 और 06.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 04066/04065 Anand Vihar Terminal–Puri–Anand Vihar Holi Special: प्रतिदिन चलेगी।
-
Train No. 04614/04613 Amritsar–Katihar–Amritsar Holi Special: मार्च की शुरुआत के दौरान साप्ताहिक संचालित होगी।
-
Train No. 04652/04651 Amritsar–Jay Nagar–Amritsar Holi Special: द्वि-साप्ताहिक चलेगी।
-
Train No. 04616/04615 Firozpur Cantt–Danapur–Firozpur Cantt Holi Special: साप्ताहिक संचालित होगी।
-
Train No. 04610/04609 Amritsar–Mansi–Amritsar Holi Special: द्वि-साप्ताहिक चलेगी।
-
Train No. 04302/04301 Haridwar–Muzaffarpur–Haridwar Holi Special: त्रि-साप्ताहिक संचालित होगी।
-
Train No. 04312/04311 Yog Nagari Rishikesh–Kolkata–Yog Nagari Rishikesh Holi Special: त्रि-साप्ताहिक चलेगी।
-
Train No. 04514/04513 Chandigarh–Gorakhpur–Chandigarh Holi Special: साप्ताहिक संचालित होगी।
-
Train No. 04002/04001 New Delhi–Dadar Western–New Delhi Holi Special: द्वि-साप्ताहिक चलेगी।
-
Train No. 04226/04225 Varanasi–Lokmanya Tilak Terminus–Varanasi Holi Special: द्वि-साप्ताहिक संचालित होगी।
-
Train No. 04212/04211 Sultanpur–Lokmanya Tilak Terminus–Sultanpur Holi Special: द्वि-साप्ताहिक चलेगी।
-
Train No. 04414/04413 Hazrat Nizamuddin–Mathura–Hazrat Nizamuddin Holi Special: प्रतिदिन संचालित होगी।
-
Train No. 04412/04411 Tilak Bridge–Bareilly–Tilak Bridge Holi Special: प्रतिदिन चलेगी।
उत्तर मध्य रेलवे (North Central Railway) चला रही है इतनी ट्रेनें
46 ट्रिप के साथ 16 होली स्पेशल ट्रेन सेवाएँ:
-
Train No. 04212 Sultanpur – Lokmanya Tilak Terminus Holi Special: 26.02.2026 और 02.03.2026 को संचालित होगी।
-
Train No. 04211 Lokmanya Tilak Terminus – Sultanpur Holi Special: 27.02.2026 और 03.03.2026 को संचालित होगी।
-
Train No. 04226 Varanasi – Lokmanya Tilak Terminus Holi Special: 25.02.2026 और 01.03.2026 को संचालित होगी।
-
Train No. 04225 Lokmanya Tilak Terminus – Varanasi Holi Special: 26.02.2026 और 02.03.2026 को संचालित होगी।
-
Train No. 04203 Lucknow – New Delhi Holi Special: 23.02.2026 और 02.03.2026 को संचालित होगी।
-
Train No. 04204 New Delhi – Lucknow Holi Special: 23.02.2026 और 02.03.2026 को संचालित होगी।
-
Train No. 04209 Varanasi – Delhi Holi Special: 22.02.2026 और 06.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 04210 Delhi – Varanasi Holi Special: 23.02.2026 और 07.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 04227 Varanasi – Chandigarh Holi Special: 21.02.2026 और 28.02.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 04228 Chandigarh – Varanasi Holi Special: 22.02.2026 और 01.03.2026 के बीच संचालित होगी।
पूर्वोत्तर रेलवे (North Eastern Railway) चला रही है इतनी ट्रेनें
27 ट्रिप के साथ 12 होली स्पेशल ट्रेन सेवाएँ:
-
Train No. 05046/05045 Lal Kuan–Rajkot–Lal Kuan Holi Special: 27.02.2026 और 14.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 05060/05059 Lal Kuan–Kolkata–Lal Kuan Holi Special: अधिसूचित साप्ताहिक दिनों पर चलेगी।
-
Train No. 05301/05302 Mau–Ambala Cantt–Mau Holi Special: 05.03.2026 और 13.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 05005/05006 Barhni–Amritsar–Barhni Holi Special: 04.03.2026 और 18.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 05023/05024 Gomti Nagar–Khatipura–Gomti Nagar Holi Special: मार्च की शुरुआत के दौरान संचालित होगी।
-
Train No. 05017/05018 Mau–Valsad–Mau Holi Special: 28.02.2026 और 08.03.2026 के बीच चलेगी।
उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे (North Frontier Railway) चला रही है इतनी ट्रेनें
29 ट्रिप के साथ 10 होली स्पेशल ट्रेन सेवाएँ:
-
Train No. 05932/05931 Dibrugarh–Kolkata–Dibrugarh Holi Special: 28.02.2026 और 09.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 05633/05634 Narangi–Gorakhpur–Narangi Holi Special: 26.02.2026 और 12.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 05736/05735 Katihar–Amritsar–Katihar Holi Special: 25.02.2026 और 18.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 05974/05973 Dibrugarh–Jay Nagar–Dibrugarh Holi Special: 24.02.2026 और 17.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 05627/05628 Agartala–Guwahati–Agartala Holi Special: 25.02.2026 और 18.03.2026 के बीच संचालित होगी।
उत्तर पश्चिम रेलवे (North Western Railway) चला रही है इतनी ट्रेनें
28 ट्रिप के साथ 14 होली स्पेशल ट्रेन सेवाएँ:
-
Train No. 09705/09706 Jaipur–Bandra Terminus–Jaipur Holi Special: 01.03.2026 और 16.03.2026 के बीच साप्ताहिक फ्रीक्वेंसी पर संचालित होगी।
-
Train No. 04829/04830 Jodhpur–Gorakhpur–Jodhpur Holi Special: 05.03.2026 और 13.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 04715/04716 Bikaner–Sainagar Shirdi–Bikaner Holi Special: 01.03.2026 और 16.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 04725/04726 Hisar–Kharki–Hisar Holi Special: 01.03.2026 और 16.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 04727/04728 Hisar–Valsad–Hisar Holi Special: मार्च की शुरुआत और मध्य के दौरान संचालित होगी।
-
Train No. 04827/04828 Bhagat Ki Kothi–Bandra Terminus–Bhagat Ki Kothi Holi Special: 01.03.2026 और 16.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 09621/09622 Ajmer–Bandra Terminus–Ajmer Holi Special: 01.03.2026 और 16.03.2026 के बीच संचालित होगी।
दक्षिण मध्य रेलवे (South Central Railway) चला रही है इतनी ट्रेनें
40 ट्रिप के साथ 16 होली स्पेशल ट्रेन सेवाएँ:
-
Train No. 07092 Charlapalli–Danapur Holi Special: 25.02.2026 और 09.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 07119/07120 Charlapalli–Madar–Charlapalli Holi Special: मार्च की शुरुआत में चलेगी।
-
Train No. 07512/07513 Charlapalli–Shalimar–Charlapalli Holi Special: 26.02.2026 और 05.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 07005/07006 Charlapalli–Raxaul–Charlapalli Holi Special: 28.02.2026 और 04.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 07051/07052 Tirupati–Raxaul–Tirupati Holi Special: 28.02.2026 और 10.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 07046/07047 Secunderabad–Naharlagun–Secunderabad Holi Special: 27.02.2026 और 02.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 07023/07024 Charlapalli–Hazrat Nizamuddin–Charlapalli Holi Special: 28.02.2026 और 04.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 07615/07616 Charlapalli–Tiruchchirappalli–Charlapalli Holi Special: 03.03.2026 और 17.03.2026 के बीच चलेगी।
दक्षिण पूर्व रेलवे (South Eastern Railway) चला रही है इतनी ट्रेनें
107 ट्रिप के साथ 28 होली स्पेशल ट्रेन सेवाएँ:
-
Train No. 08185/08186 Hatia–Durg–Hatia Holi Special: 25.02.2026 और 18.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 08007/08008 Shalimar–Bhanjpur–Shalimar Holi Special: 26.02.2026 और 17.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 08011/08012 Bhanjpur–Puri–Bhanjpur Holi Special: 25.02.2026 और 18.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 02839/02840 Shalimar–Puri–Shalimar Holi Special: 28.02.2026 और 16.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 02847/02848 and 02897/02898 Santragachi–Digha–Santragachi Holi Specials: 28.02.2026 और 16.03.2026 के बीच सप्ताहंत पर संचालित होगी।
-
Train No. 02863/02864 Santragachi–Yelahanka–Santragachi Holi Special: 01.03.2026 और 15.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 02841/02842 Shalimar–MGR Chennai Central–Shalimar Holi Special: 26.02.2026 और 15.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 08611/08612 Santragachi–Ajmer–Santragachi Holi Special: 02.03.2026 और 16.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 08629/08630 Ranchi–Gorakhpur–Ranchi Holi Special: 25.02.2026 और 18.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 08181/08182 Tatanagar–Katihar–Tatanagar Holi Special: 02.03.2026 और 17.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 08183/08184 Tatanagar–Buxar–Tatanagar Holi Special: 03.03.2026 और 17.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 08105/08106 Ranchi–Jhanjharpur–Ranchi Holi Special: 02.03.2026 और 16.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 08109/08110 Santragachi–Darbhanga–Santragachi Holi Special: 03.03.2026 और 17.03.2026 के बीच संचालित होगी।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (South East Central Railway) चला रही है इतनी ट्रेनें
14 ट्रिप के साथ 10 होली स्पेशल ट्रेन सेवाएँ:
-
Train No. 08263/08264 Bilaspur–Hyderabad–Bilaspur Holi Special: 27.02.2026 और मार्च की शुरुआत के बीच अधिसूचित दिनों पर संचालित होगी।
-
Train No. 08861/08862 Gondia–Patna–Gondia Holi Special: 02.03.2026 और 03.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 08751/08752 Durg–Hazrat Nizamuddin–Durg Holi Special: 01.03.2026 और 03.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 08863/08864 and 08865/08866 Gondia–Chhapra–Gondia Holi Specials: 01.03.2026 और 04.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 08753/08754 Durg–Madhubani–Durg Holi Special: 01.03.2026 और 02.03.2026 के बीच संचालित होगी।
दक्षिणी रेलवे (Southern Railway) चला रही है इतनी ट्रेनें
31 ट्रिप के साथ 12 होली स्पेशल ट्रेन सेवाएँ:
-
Train No. 06019/06020 MGR Chennai Central–Hazrat Nizamuddin–Chennai Holi Special: 01.03.2026 और 15.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 06085/06086 Ernakulam–Muzaffarpur–Ernakulam Holi Special: 25.02.2026 और 18.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 06039/06040 MGR Chennai Central–Barauni–Chennai Holi Special: 02.03.2026 और मार्च के मध्य के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 06077/06078 MGR Chennai Central–Santragachi–Chennai Holi Special: 01.03.2026 और 15.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 06081/06082 Thiruvananthapuram North–Santragachi–Thiruvananthapuram North Holi Special: 01.03.2026 और 15.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 06181/06182 Coimbatore–Jaipur–Coimbatore Holi Special: 01.03.2026 और 16.03.2026 के बीच चलेगी।
दक्षिण पश्चिम रेलवे (South Western Railway) चला रही है इतनी ट्रेनें
21 ट्रिप के साथ 8 होली स्पेशल ट्रेन सेवाएँ:
-
Train No. 06565/06566 SMVT Bengaluru–Malda Town–SMVT Bengaluru Holi Special: 28.02.2026 और 16.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 06563/06564 Yesvantpur–Dhanbad–Yesvantpur Holi Special: 01.03.2026 और 15.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 06597/06598 Yesvantpur–Yog Nagari Rishikesh–Yesvantpur Holi Special: 01.03.2026 और 15.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 06281/06282 Mysuru–Ajmer–Mysuru Holi Special: 01.03.2026 और 16.03.2026 के बीच चलेगी।
पश्चिम मध्य रेलवे (West Central Railway) चला रही है इतनी ट्रेनें
43 ट्रिप के साथ 18 होली स्पेशल ट्रेन सेवाएँ:
-
Train No. 01665/01666 Rani Kamlapati–Agartala–Rani Kamlapati Holi Special: 27.02.2026 और 14.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 02131/02132 Pune–Jabalpur–Pune Holi Special: 01.03.2026 और 15.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 02197/02198 Jabalpur–Coimbatore–Jabalpur Holi Special: 01.03.2026 और 16.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 02133/02134 Jabalpur–Bandra Terminus–Jabalpur Holi Special: 06.03.2026 और 14.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 02187/02188 Rewa–CSMT–Rewa Holi Special: 26.02.2026 और 13.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 09801/09802 Kota–Mathura–Kota Holi Special: 02.03.2026 और 03.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 09803/09804 Kota–Radhikapur–Kota Holi Special: 25.02.2026 और 05.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 09805/09806 Kota–Jabalpur–Kota Holi Special: 01.03.2026 और 04.03.2026 के बीच चलेगी।
पश्चिम रेलवे (Western Railway) चला रही है इतनी ट्रेनें
120 ट्रिप के साथ 32 होली स्पेशल ट्रेन सेवाएँ:
-
Train No. 09185/09186 Mumbai Central–Kanpur Anwarganj–Mumbai Central Holi Special: 01.03.2026 और 15.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 09189/09190 Mumbai Central–Katihar–Mumbai Central Holi Special: 28.02.2026 और 14.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 09183/09184 Mumbai Central–Banaras–Mumbai Central Holi Special: 03.03.2026 और 17.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 09025/09026 Valsad–Danapur–Valsad Holi Special: 02.03.2026 और 16.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 09111/09112 Vadodara–Gorakhpur–Vadodara Holi Special: 02.03.2026 और 16.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 09195/09196 Vadodara–Mau–Vadodara Holi Special: 02.03.2026 और 16.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 09343/09344 Dr Ambedkar Nagar–Patna–Dr Ambedkar Nagar Holi Special: 25.02.2026 और 18.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 09309/09310 Indore–Hazrat Nizamuddin–Indore Holi Special: 27.02.2026 और 16.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 09425/09426 Sabarmati–Haridwar–Sabarmati Holi Special: 01.03.2026 और 15.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 09031/09032 Udhna–Hasanpur–Udhna Holi Special: 02.03.2026 और 16.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 09271/09272 Bhavnagar Terminus–Bikaner–Bhavnagar Holi Special: 01.03.2026 और 16.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 09065/09066 Surat–Chhapra–Surat Holi Special: 25.02.2026 और 18.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 09447/09448 Ahmedabad–Patna–Ahmedabad Holi Special: 27.02.2026 और 13.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 09465/09466 Ahmedabad–Darbhanga–Ahmedabad Holi Special: 01.03.2026 और 15.03.2026 के बीच चलेगी।
-
Train No. 09451/09452 Gandhidham–Bhagalpur–Gandhidham Holi Special: 01.03.2026 और 08.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 09085/09086 Mumbai Central–Indore–Mumbai Central Holi Special: 01.03.2026 और 08.03.2026 के बीच चलेगी।
कोंकण रेलवे (Konkan Railway) चला रही है इतनी ट्रेनें
20 ट्रिप के साथ 4 होली स्पेशल ट्रेन सेवाएँ:
-
Train No. 01003/01004 Lokmanya Tilak Terminus–Madgaon–Lokmanya Tilak Terminus Holi Special: 01.03.2026 और 08.03.2026 के बीच संचालित होगी।
-
Train No. 01159/01160 Diva–Chiplun–Diva Holi Special: 25.02.2026 और 08.03.2026 के बीच प्रतिदिन चलेगी।