Weather Alert: अर्नब का असर अभी खत्म नहीं, अब बंगाल की खाड़ी में नई हलचल! इन राज्यों में बारिश की संभावना

देश के कई हिस्सों में शनिवार, 31 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, चक्रवात अर्नब के बचे हुए असर और बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए कम दबाव के क्षेत्र से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। खासतौर पर मध्य, पूर्वी और दक्षिण भारत के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। वहीं, अंडमान सागर में बन रहा नया सिस्टम अगले दो दिनों में आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ सकता है।

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चक्रवात अर्नब का असर अभी भी बाकी

चक्रवात अर्नब पहले बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान की स्थिति में पहुंच गया था, लेकिन अब काफी कमजोर हो चुका है। इसके बावजूद इसका असर मध्य भारत के मौसम पर बना हुआ है।

IMD के मुताबिक, शुक्रवार सुबह 8:30 बजे छत्तीसगढ़ के मध्य हिस्से और ओडिशा के आसपास मौजूद कम दबाव का क्षेत्र कमजोर होकर उत्तरी छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास पहुंच गया था।

मौसम विभाग का अनुमान है कि यह सिस्टम आगे और कमजोर होगा। हालांकि, इससे जुड़े बादलों और हवाओं के कारण मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रह सकती है।

बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया सिस्टम

मौसम विभाग की नजर अब दक्षिण अंडमान सागर में बन रहे नए कम दबाव के क्षेत्र पर है। शुक्रवार सुबह यह सिस्टम दक्षिण अंडमान सागर और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के आसपास मौजूद था।

बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया मौसमी सिस्टम आने वाले दिनों में मौसम के लिहाज से अहम रहेगा। (फोटो: PTI)

IMD के मुताबिक, 31 अक्टूबर के आसपास इसके मजबूत होकर दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन यानी अवदाब में बदलने की प्रबल संभावना है।

इसके बाद यह अगले दो दिनों के दौरान पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश के तट की ओर जा सकता है।

किन राज्यों में बारिश की संभावना?

दोनों मौसमी सिस्टम के असर से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं।

बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया सिस्टम खासतौर पर दक्षिण और पूर्वी भारत के मौसम को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, किन इलाकों में कितनी बारिश होगी, यह सिस्टम की तीव्रता और उसके आगे बढ़ने की दिशा पर निर्भर करेगा।

पंजाब, गुजरात और असम में भी मौसमी हलचल

IMD के मुताबिक, उत्तरी पंजाब, दक्षिण गुजरात और असम के आसपास भी चक्रवाती हवाओं का परिसंचरण बना हुआ है। इसके अलावा पूर्व-मध्य अरब सागर से मध्य भारत तक फैली एक मौसमी ट्रफ भी बारिश की गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है।

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अगले 48 घंटे क्यों अहम?

मौसम विभाग के लिए अगले 48 घंटे अहम रहने वाले हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया सिस्टम मजबूत हो सकता है।

यह सिस्टम कितनी तेजी से आगे बढ़ता है और आंध्र प्रदेश के तट के कितना करीब पहुंचता है, उसी के आधार पर दक्षिण और पूर्वी भारत में बारिश की स्थिति स्पष्ट होगी।

ध्यान दें: आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ने का पूर्वानुमान है, लेकिन उपलब्ध जानकारी में नए सिस्टम के तट से टकराने या चक्रवात बनने की पुष्टि नहीं की गई है।