Petrol Demand: क्या 2035 के बाद घटने लगेगी पेट्रोल की मांग? इंडियन ऑयल के चेयरमैन ने बताया कैसे बदलने वाला है भारत का फ्यूल बाजार

भारत में आने वाले सालों में पेट्रोल और डीजल की खपत का तरीका बदल सकता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बढ़ता इस्तेमाल, नए फ्यूल ऑप्शन और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें ऑयल कंपनियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। इसका असर देश के फ्यूल बाजार से लेकर तेल के इंपोर्ट बिल तक पड़ सकता है। ऐसे में सवाल है कि आने वाले सालों में किस फ्यूल की मांग बढ़ेगी और किसकी रफ्तार धीमी होगी?

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2035 तक पीक पर पहुंच सकती है पेट्रोल की मांग

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के चेयरमैन ए एस साहनी ने बुधवार को एक इंडस्ट्री इवेंट में कहा कि भारत में पेट्रोल की मांग 2035 तक अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच सकती है। इसकी बड़ी वजह इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बढ़ता इस्तेमाल, पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग और गैस से चलने वाली गाड़ियों की बढ़ती संख्या है।

साहनी के मुताबिक, पेट्रोल की मांग पर हर तरफ से दबाव पड़ रहा है और यह चिंता की बात है। हालांकि, डीजल और हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल की मांग बढ़ती रहेगी। इंडस्ट्री और एविएशन सेक्टर के विस्तार से इनकी खपत बढ़ने की उम्मीद है।

फ्यूल ऑयल और पेट्रोलियम कोक जैसे भारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मांग भी बढ़ सकती है। रिफाइनिंग से मिलने वाले कुल प्रोडक्ट्स में इनकी हिस्सेदारी करीब 30% है। बदलती मांग के हिसाब से रिफाइनरी कंपनियों को अपनी प्लानिंग और निवेश में बदलाव करना होगा।

सस्ता कच्चा तेल भी क्यों पड़ रहा महंगा?

साहनी ने कहा कि भारत को तेल ढोने वाले जहाजों की क्षमता बढ़ानी होगी। अभी डिस्काउंट पर कच्चा तेल मिलने के बावजूद शिपिंग का भारी खर्च उसका फायदा कम कर रहा है।

अक्टूबर की शुरुआत में रूस के पश्चिमी बंदरगाहों से भारत आने वाले तेल की शिपिंग दरें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थीं। इसकी वजह ब्लैक सी में बढ़ता खतरा और दुनियाभर में टैंकर का महंगा किराया है।

साहनी ने कच्चे तेल और एलपीजी की स्टोरेज क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया। इससे सप्लाई रुकने या कीमतों में अचानक बदलाव होने पर राहत मिल सकती है।

12 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर कच्चे तेल की कीमत

भारत के इंपोर्ट किए जाने वाले कच्चे तेल की औसत कीमत अक्टूबर में 26 तारीख तक 120.46 डॉलर प्रति बैरल रही। सितंबर में यह 116.77 डॉलर और अगस्त में 90.19 डॉलर थी।

यह मार्च 2012 के बाद सबसे ऊंचा औसत है। उस समय कीमत 123.61 डॉलर प्रति बैरल थी। वहीं, 26 अक्टूबर को भारतीय क्रूड बास्केट की कीमत 123.72 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई।

पश्चिम एशिया में तनाव, महंगी शिपिंग, बढ़ता मरीन इंश्योरेंस और डॉलर के मुकाबले कमजोर रुपया भारत का तेल इंपोर्ट बिल बढ़ा रहे हैं।

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तेल इंपोर्ट बिल बढ़ा, कंपनियों पर कितना दबाव?

वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल से सितंबर अवधि में भारत का नेट ऑयल और गैस इंपोर्ट बिल सालाना आधार पर 35% बढ़कर 81.1 अरब डॉलर पहुंच गया।

इक्रा के मुताबिक, पूरे वित्त वर्ष में कच्चे तेल की औसत कीमत हर 10 डॉलर प्रति बैरल बढ़ने पर नेट ऑयल इंपोर्ट बिल करीब 12 से 13 अरब डॉलर बढ़ सकता है। इससे करेंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के मुकाबले 0.3 प्रतिशत अंक बढ़ सकता है।

तीन सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को एलपीजी की बिक्री पर करीब 62,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। एचपीसीएल और बीपीसीएल के तिमाही नतीजों में भी फ्यूल बेचने के मार्जिन पर दबाव दिखा है। हालांकि, बेहतर रिफाइनिंग मार्जिन से कुछ राहत मिली है।

इस बीच इंडियन ऑयल छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी टेक्नोलॉजी का भी आकलन कर रही है। निवेश का फैसला कमर्शियल फायदे पर निर्भर करेगा। कंपनी शुक्रवार को वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगी।