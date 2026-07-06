जमकर फिल्में देख रहे लोग! 2026 की पहली छमाही में मल्टीप्लेक्स का चमका कारोबार, 21% बढ़ी कमाई

MAI, Box Office Collection भारतीय मल्टीप्लेक्स के लिए साल 2026 के पहले छह महीने अच्छे रहे है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, Multiplex Association of India यानी MAI ने गुरुवार को जानकारी दी कि जनवरी से जून 2026 के दौरान मल्टीप्लेक्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सालाना आधार पर करीब 21% की बढ़ोतरी देखने को मिली है।

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MAI के मुताबिक, यह डबल डिजिट ग्रोथ इस बात का संकेत है कि दर्शकों का सिनेमाघरों पर भरोसा कायम है। अच्छी फिल्मों की रिलीज के साथ-साथ अलग-अलग भाषाओं और जॉनर की फिल्मों ने दर्शकों को फिर से थिएटर्स तक लाने में अहम भूमिका निभाई है।

कितना बड़ा है MAI?

MAI देश के मल्टीप्लेक्स कारोबार से जुड़ी बड़ी कंपनी है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह संस्था 11 सिनेमा चेन से जुड़ी है। इन चेन के पास देशभर में 550 से ज्यादा मल्टीप्लेक्स और 3,000 से अधिक स्क्रीन हैं।



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इसलिए MAI के आंकड़ों से यह समझने में मदद मिलती है कि भारत में मल्टीप्लेक्स कारोबार कैसा चल रहा है। 21% की बढ़ोतरी से यह भी पता चलता है कि अब सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि छोटे शहरों में भी लोग फिर से सिनेमा हॉल जा रहे हैं।



हिट फिल्मों की बरसात से बॉक्स ऑफिस पर छाई रौनक

MAI ने कहा कि इस ग्रोथ के पीछे हिंदी, रीजनल और इंटरनेशनल सिनेमा की सफल फिल्मों का बड़ा योगदान रहा। मेट्रो शहरों के साथ-साथ Tier-II और Tier-III मार्केट्स में भी दर्शकों की संख्या बनी रही।

एसोसिएशन के मुताबिक बॉर्डर 2, धुरंधर 2, प्रोजेक्ट हेल मैरी, भूत बंगला, ऑब्सेशन, राजा शिवाजी, करुप्पु, मैं वापस आऊंगा, कॉकटेल 2 और वेलकम टू द जंगल जैसी फिल्मों ने इस पॉजिटिव मोमेंटम को आगे बढ़ाया।

सिनेमा हॉल का जादू रहा बरकरार

MAI प्रेसिडेंट कमल ज्ञानचंदानी ने कहा कि बड़ी फिल्मों, नई कहानियों, रीजनल सिनेमा और विदेशी फिल्मों के अच्छे मेल ने देशभर के लोगों को सिनेमाघरों तक खींचा है।

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उन्होंने कहा कि 21% की सालाना बढ़ोतरी दिखाती है कि लोग आज भी थिएटर में फिल्म देखने के अनुभव को पसंद करते हैं।

दूसरी छमाही में भी बॉक्स ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन की है उम्मीद

MAI ने कहा कि हिंदी, तमिल, तेलुगु और विदेशी फिल्मों की सफलता से साफ है कि अब लोग अलग-अलग तरह की फिल्में पसंद कर रहे हैं। एसोसिएशन को 2026 के बाकी साल से भी अच्छी उम्मीद है। MAI के मुताबिक, आने वाली फिल्मों की अच्छी लाइनअप से टिकट बिक्री और कमाई आगे भी बढ़ सकती है।

