मानसून की रफ्तार पड़ी धीमी, 31 अगस्त तक देश में सामान्य से 14% कम बारिश

भारत में इस साल मानसून की बारिश अब तक सामान्य से कम दर्ज की गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में जून से सितंबर तक चलने वाले मानसून सीजन में 31 अगस्त तक कुल 603.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य बारिश का आंकड़ा 700.7 मिलीमीटर है।



सामान्य से पीछे चल रहा मानसून



IMD के अनुसार, मानसून सीजन की कुल बारिश सामान्य स्तर से 14% नीचे है। जून से सितंबर के बीच होने वाली बारिश को देश की कृषि और कई अन्य क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान दर्ज किए गए आंकड़ों से पता चला है कि अभी तक बारिश की मात्रा सामान्य से कम रही है।

advertisement

बारिश के आंकड़े IMD की ओर से जारी किए गए हैं, जिसमें पूरे मानसून सीजन के दौरान हुई कुल वर्षा को शामिल किया गया है।

पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कमी



आंकड़ों के मुताबिक, देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्सों में मानसून की बारिश सबसे ज्यादा कम रही है। इन क्षेत्रों में सामान्य से 26% कम बारिश दर्ज की गई है।

Image Credit : Aaj Tak

वहीं, केंद्रीय क्षेत्र में बारिश सामान्य स्तर पर रही है। यानी इस इलाके में मानसून की स्थिति सामान्य के आसपास बनी हुई है।

IMD ने जारी किए संचयी बारिश के आंकड़े



भारत मौसम विज्ञान विभाग मानसून सीजन के दौरान लगातार बारिश के आंकड़े जुटाता है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर देश में मानसून की स्थिति का आकलन किया जाता है।

31 अगस्त तक के आंकड़ों में देशभर की कुल बारिश को शामिल किया गया है। इसके अनुसार, इस मानसून सीजन में अब तक हुई बारिश सामान्य आंकड़े से पीछे चल रही है।

मानसून सीजन के आखिरी महीने में स्थिति पर नजर



जून से सितंबर तक चलने वाले मानसून सीजन में अगस्त के अंत तक बारिश के आंकड़े जारी किए गए हैं। अब तक देश में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है, जबकि कुछ क्षेत्रों में बारिश की कमी ज्यादा देखने को मिली है।

पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की कमी सबसे अधिक रही, जबकि केंद्रीय क्षेत्र में स्थिति सामान्य रही। IMD के जारी किए गए आंकड़े मानसून की मौजूदा स्थिति को दर्शाते हैं।

