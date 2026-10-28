Industrial Growth: सितंबर में भारत की औद्योगिक रफ्तार पड़ी धीमी! 6.7% पर आई ग्रोथ, लेकिन इन सेक्टर्स ने किया कमाल

भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ी नई रिपोर्ट सामने आई है। इसमें बताया गया है कि देश में फैक्ट्रियों का उत्पादन किस रफ्तार से बढ़ रहा है और किन सेक्टर्स में ज्यादा सामान बनाया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों में कुछ सेक्टर्स का प्रदर्शन मजबूत रहा, जबकि कुछ में गिरावट दर्ज की गई। आइए जानते हैं कि सितंबर में अलग-अलग सेक्टर्स की स्थिति कैसी रही।

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सितंबर में 6.7% रही इंडस्ट्रियल ग्रोथ

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के मुताबिक, सितंबर 2026 में भारत का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले 6.7% बढ़ा। अगस्त में ग्रोथ का शुरुआती अनुमान 8% था, जिसे बाद में घटाकर 7.8% कर दिया गया।

सितंबर में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (IIP) 124.3 रहा, जबकि पिछले साल इसी महीने यह 116.5 था। ये आंकड़े नए बेस ईयर 2022-23 के आधार पर तैयार किए गए हैं।

मैन्युफैक्चरिंग और बिजली सेक्टर में अच्छी तेजी

सितंबर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उत्पादन 7.6% बढ़ा। वहीं, बिजली और गैस सप्लाई में 11.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

हालांकि, माइनिंग और पत्थर खनन से जुड़े सेक्टर में 6.2% की गिरावट आई। दूसरी तरफ पानी की सप्लाई, सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी गतिविधियों में 5.8% की बढ़ोतरी हुई।

मैन्युफैक्चरिंग के कुल 23 इंडस्ट्री ग्रुप्स में से 17 में पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की गई।

इलेक्ट्रिकल उपकरण और ऑटो सेक्टर ने दिखाया दम

इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों का उत्पादन सितंबर में 33.9% बढ़ा। इसमें स्विचगियर, सर्किट ब्रेकर, यूपीएस सिस्टम और दूसरे इलेक्ट्रिकल उपकरणों का बड़ा योगदान रहा।

रबर और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के उत्पादन में 19.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

वहीं, मोटर व्हीकल, ट्रेलर और सेमी-ट्रेलर मैन्युफैक्चरिंग में 19% की तेजी आई। इसकी वजह ऑटो पार्ट्स, पैसेंजर कारों और कमर्शियल गाड़ियों का ज्यादा उत्पादन रहा।

किस तरह के सामान की मांग से जुड़ा उत्पादन बढ़ा?

इस्तेमाल के आधार पर देखें तो इंटरमीडिएट गुड्स यानी दूसरे सामान बनाने में काम आने वाली चीजों का उत्पादन सबसे ज्यादा 12.2% बढ़ा।कैपिटल गुड्स यानी मशीनों और उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों में 10.4% की बढ़ोतरी हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स का उत्पादन 7.2% बढ़ा।

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यानी फ्रिज, टीवी जैसे लंबे समय तक इस्तेमाल होने वाले सामान का उत्पादन 6% बढ़ा। प्राइमरी गुड्स में 4% की बढ़ोतरी हुई।हालांकि, कंज्यूमर नॉन-ड्यूरेबल्स यानी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले जल्दी खत्म होने वाले सामान का उत्पादन सिर्फ 1.4% बढ़ा।

मंत्रालय के मुताबिक, सितंबर के आंकड़े फिलहाल प्रोविजनल यानी शुरुआती हैं। ज्यादा डेटा मिलने पर इनमें बदलाव हो सकता है। इन्हें तैयार करने में 86.5% का वेटेड रिस्पॉन्स रेट रहा। अक्टूबर 2026 के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े 30 नवंबर 2026 को जारी होंगे।