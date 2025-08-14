scorecardresearch
15 अगस्त को इस बार 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा या 79वां? जानिए हर बार क्यों होती है ये उलझन

हर साल की तरह इस बार भी लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि 2025 में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा या 79वां? चलिए इस भ्रम को दूर करते हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 14, 2025 15:17 IST
Independence Day 2025

Independence Day 2025: भारत हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बड़े ही गर्व और जोश के साथ मनाता है। इस बार का स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को पड़ रहा है। यह दिन भारत की आजादी का प्रतीक है, जब देश ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी हासिल की थी, जिसने भारत पर करीब 200 वर्षों तक शासन किया।

इस दिन स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी दफ्तरों और अन्य संस्थानों में ध्वजारोहण, देशभक्ति कार्यक्रम, और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाती हैं। आइए जानते हैं इस खास दिन से जुड़ी पूरी जानकारी।

इस बार कौन सा स्वतंत्रता दिवस - 78वां या 79वां? 

हर साल की तरह इस बार भी लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि 2025 में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा या 79वां? चलिए इस भ्रम को दूर करते हैं।

दरअसल, जब लोग 2025 से 1947 को घटाते हैं, तो जवाब आता है 78। लेकिन यहीं पर गलती होती है। लोग भूल जाते हैं कि 15 अगस्त 1947 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इसलिए उस दिन को भी गिनना चाहिए। इस तरह, 2025 में भारत 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, न कि 78वां।

स्वतंत्रता दिवस 2025 की थीम क्या है?

भारत सरकार की ओर से इस साल की आधिकारिक थीम अभी घोषित नहीं की गई है। आमतौर पर हर साल स्वतंत्रता दिवस की थीम में राष्ट्र की एकता, देशभक्ति, सामाजिक प्रगति, और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को प्रमुखता दी जाती है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल की थीम भी इन्हीं पर आधारित होगी, साथ ही राष्ट्रीय विकास और सामूहिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया जाएगा।

स्वतंत्रता दिवस 2025: क्यों है यह दिन महत्वपूर्ण?

स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, बल्कि यह दिन हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है। यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। यह अवसर हमें उनके द्वारा दिए गए मूल्यों को अपनाने और देश की तरक्की में योगदान देने की प्रेरणा देता है।

भारत के कोने-कोने में इस दिन को ध्वजारोहण, झंडा वंदन, स्कूलों में रंगारंग कार्यक्रम, झांकियां, और देशभक्ति गीतों के साथ मनाया जाता है।

लाल किले से प्रधानमंत्री का संबोधन

दिल्ली में हर साल की तरह इस बार भी स्वतंत्रता दिवस का आधिकारिक समारोह लाल किले से शुरू होगा। सबसे पहले भारतीय सेना और दिल्ली पुलिस द्वारा प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री तिरंगा फहराएंगे, राष्ट्रगान गूंजेगा, और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी।

इसके बाद, भारतीय वायुसेना के हेलिकॉप्टर लाल किले के ऊपर से फूलों की वर्षा करेंगे। अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, जिसमें वे देश की प्रगति, चुनौतियों और आगामी योजनाओं पर बात करेंगे।

Gaurav
Aug 14, 2025