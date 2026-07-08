IMD का बड़ा अलर्ट, दिल्ली समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश; तेज हवा और बिजली गिरने की चेतावनी

IMD Weather Update: देश के कई हिस्सों में मॉनसून फिर से तेज हो गया है। मौसम विभाग यानी IMD ने अगले कुछ दिनों के लिए कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिमी तट और नॉर्थ-ईस्ट के कई इलाकों में जोरदार बारिश पड़ सकती है।

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IMD के मुताबिक 8 जुलाई को पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों और सिक्किम में बहुत तेज बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर बेहद भारी बारिश की भी संभावना है।

इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक के तटीय इलाके, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दक्षिण कर्नाटक के कुछ इलाकों में भी तेज बारिश हो सकती है।

दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी भारी बारिश होने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, केरल, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, सौराष्ट्र और कच्छ, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है।

आने वाले दिनों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों और सिक्किम में बारिश जारी रह सकती है।

तेज हवा और बिजली गिरने का खतरा

IMD ने कहा है कि पश्चिमी किनारे के कुछ इलाकों में बहुत तेज बारिश हो सकती है। कई जगहों पर बादल गरज सकते हैं, बिजली गिर सकती है और तेज हवा चल सकती है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है।

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मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून अब गुजरात के बाकी हिस्सों और राजस्थान-हरियाणा के कुछ और इलाकों तक पहुंच गया है। उत्तर-पश्चिम भारत के बाकी इलाकों में भी मॉनसून आगे बढ़ने के लिए हालात ठीक हैं।

बारिश बनी मुसीबत, कई जगह हालात खराब

भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में लोगों को परेशानी भी हुई है। हरियाणा के गुरुग्राम में मंगलवार को तेज बारिश के बाद नरसिंहपुर इलाके में नेशनल हाईवे-48 का बड़ा हिस्सा धंस गया। इससे ट्रैफिक पर असर पड़ा।

उत्तराखंड में यमुनोत्री नेशनल हाईवे NH-134 पर सियानचट्टी के पास सड़क पर मलबा और पत्थर गिर गए। इसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही रुक गई। उत्तराखंड DIPR के मुताबिक मलबा हटाने और रास्ता खोलने का काम शुरू कर दिया गया है।

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लोग क्या सावधानी रखें?

मौसम विभाग ने लोगों से कहा है कि भारी बारिश वाले इलाकों में सफर से पहले रास्ते और ट्रैफिक की जानकारी जरूर ले लें। ट्रैफिक पुलिस की सलाह मानें। पानी भरे इलाकों और कमजोर इमारतों से दूर रहें।

बारिश के दौरान सड़क पर पानी भर सकता है, रास्ते बंद हो सकते हैं, पहाड़ों से मलबा गिर सकता है और गाड़ी चलाते समय देखने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।