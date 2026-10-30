नवंबर शुरू होते ही बदलेगा मौसम का मिजाज... यूपी से बिहार समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

नवंबर की शुरुआत में देश के कई राज्यों में मौसम एक बार फिर बदल सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं, अंडमान सागर में बने एक नए मौसमी सिस्टम से तटीय इलाकों में भी बारिश बढ़ सकती है। ऐसे में जानते हैं कि किन राज्यों में बारिश का ज्यादा असर देखने को मिल सकता है।

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यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

IMD के मुताबिक, नवंबर की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, सब-हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश हो सकती है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा मौसमी सिस्टम के कारण कई इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है।

अचानक तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर सकता है और यातायात प्रभावित हो सकता है। इसलिए किसानों, यात्रियों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

अंडमान सागर में बना लो-प्रेशर एरिया

मौसम विभाग ने बताया कि अंडमान सागर के ऊपर एक लो-प्रेशर एरिया यानी कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है।

आने वाले दिनों में यह सिस्टम डिप्रेशन में बदल सकता है। समुद्र में बनने वाले ऐसे सिस्टम अक्सर तेज हवाओं और भारी बारिश की वजह बनते हैं।

IMD लगातार इसकी निगरानी कर रहा है। अगर यह डिप्रेशन में बदलता है, तो आसपास के तटीय इलाकों में इसका असर देखने को मिल सकता है।

आंध्र प्रदेश में 2 से 3 नवंबर तक भारी बारिश की आशंका

अंडमान सागर में बने सिस्टम के कारण तटीय आंध्र प्रदेश में 2 और 3 नवंबर 2026 को भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है।

इस दौरान तटीय जिलों में जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ने जैसी परेशानियां हो सकती हैं।

मौसम की स्थिति को देखते हुए मछुआरों के समुद्र में जाने पर पाबंदी जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। स्थानीय प्रशासन को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है।

किसानों और पहाड़ी इलाकों के लिए बढ़ सकती है परेशानी

उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भारी बारिश का असर खेती पर पड़ सकता है। इस समय धान की कटाई चल रही है, इसलिए किसानों को अपनी फसल सुरक्षित रखने की जरूरत है।

वहीं, सब-हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है।

तेज बारिश से नदी-नालों में अचानक पानी बढ़ने और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की भी आशंका है।

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नवंबर में बारिश के बीच IMD की सलाह

आमतौर पर नवंबर की शुरुआत में उत्तर भारत में ठंड बढ़ने लगती है, लेकिन इस बार सक्रिय मौसमी सिस्टम के कारण बारिश जारी रह सकती है।

IMD ने लोगों से मौसम के आधिकारिक अपडेट देखते रहने और जरूरी न होने पर यात्रा से बचने की अपील की है। मौसम विभाग आगे भी स्थिति के मुताबिक नए अपडेट जारी करता रहेगा।