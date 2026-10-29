PM आवास के पास एयरफोर्स का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद, एयर चीफ एपी सिंह का फेयरवेल गोल्फ इवेंट भी रद्द!

दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित इंडियन एयरफोर्स का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद कर दिया गया है। इसके चलते रिटायर होने जा रहे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का फेयरवेल गोल्फ इवेंट भी रद्द होने की खबर है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब केंद्र सरकार दिल्ली में सरकारी जमीन वापस लेने की कार्रवाई कर रही है। आइए जानते हैं कि इस मामले में अब तक क्या-क्या हुआ है।

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28 अक्टूबर से बंद हुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

नई दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पर स्थित इंडियन एयरफोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को 28 अक्टूबर सुबह 5 बजे से अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। मंगलवार को कई मेंबर्स को मैसेज भेजकर इसकी जानकारी दी गई। यहां मौजूद एक अधिकारी ने बताया कि बंद करने के नोटिस जारी किए गए हैं। कुछ कर्मचारियों के मुताबिक, मैदान पिछले कुछ दिनों से बंद था।

एयर चीफ एपी सिंह का फेयरवेल इवेंट रद्द

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह 31 अक्टूबर को रिटायर होने वाले हैं। उनके लिए फेयरवेल गोल्फ इवेंट रखा गया था, जिसे 'गोल्फिंग-आउट' कहा जाता है। आमतौर पर रिटायर होने वाले एयर चीफ के सम्मान में यह आयोजन होता है। सूत्रों के मुताबिक, कॉम्प्लेक्स बंद होने के कारण उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है।

कॉम्प्लेक्स में क्या-क्या सुविधाएं हैं?

यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेस कोर्स एयरफोर्स स्टेशन के अंदर है। यहां गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं हैं। इसका इस्तेमाल एयरफोर्स के मौजूदा और रिटायर्ड अधिकारी करते हैं। कुछ हफ्ते पहले इंडिया टुडे टीवी ने बताया था कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री एयरफोर्स को आवंटित जमीन वापस मांग रही है।

कांग्रेस ने सरकार से पूछे सवाल

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने फेयरवेल इवेंट रद्द होने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने X पर पूछा कि क्या राष्ट्रीय हित में असहज सवाल उठाने के कारण एयर चीफ को सजा दी जा रही है? खेड़ा ने दावा किया कि एपी सिंह ने देश की रक्षा तैयारियों और एयरफोर्स से जुड़ी कमियों पर सवाल उठाए थे।

जमीन के भविष्य पर स्थिति साफ नहीं

अभी तक सरकार ने यह साफ नहीं किया है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जमीन का आगे क्या इस्तेमाल होगा। जमीन के औपचारिक हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू होने की भी पुष्टि नहीं हुई है।

दिल्ली रेस क्लब और पोलो ग्राउंड की जमीन वापस

अगस्त में लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने लोक कल्याण मार्ग स्थित दिल्ली रेस क्लब की 53 एकड़ जमीन वापस ले ली थी। जयपुर पोलो ग्राउंड की जमीन भी इंडियन पोलो एसोसिएशन से वापस ली गई। सरकार ने इसके पीछे सार्वजनिक जरूरतों और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का हवाला दिया। आसपास की झुग्गियों में रहने वालों के मुताबिक, पिछले दो हफ्तों में कुछ इलाकों में तोड़फोड़ भी हुई है।

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दिल्ली जिमखाना क्लब का मामला कोर्ट में

केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब की 27 एकड़ जमीन वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू की है। 22 मई को क्लब को परिसर सौंपने का नोटिस दिया गया था। सरकार ने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत बताई है। क्लब ने लीज खत्म करने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। फिलहाल मामला कोर्ट में लंबित है।