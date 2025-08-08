Independence Day 2025: भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को पूरे उत्साह के साथ मनाने जा रहा है। कई लोगों को यह भ्रम होता है कि 15 अगस्त का कार्यक्रम सिर्फ नेता, सेलिब्रिटी या फिर जिन्हें पास (Pass) मिला है वो ही सिर्फ लाल किले पर जाकर लाइव देख सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है आप ऑफलाइन या ऑनलाइन टिकट खरीदकर भी इस ऐतिहासिक क्षण को देख सकते हैं।

advertisement

परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। अगर आप इस ऐतिहासिक मौके को टीवी पर नहीं, बल्कि लाल किले से लाइव देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

ऑनलाइन टिकट बुकिंग

रक्षा मंत्रालय ने टिकट बुकिंग के लिए दो आधिकारिक पोर्टल शुरू किया है

www.aamantran.mod.gov.in

e-invitations.mod.gov.in

इन पर बुकिंग 13 अगस्त से शुरू होगी। फॉर्म भरते समय आपको वैध आईडी प्रूफ (आधार, पासपोर्ट या वोटर आईडी) अपलोड करना होगा। टिकट कैटेगरी इस प्रकार हैं: ₹20 (जनरल), ₹100 (स्टैंडर्ड) और ₹500 (प्रीमियम)। ई-टिकट में QR कोड और सीट डिटेल्स होंगी। कार्यक्रम स्थल पर टिकट और एक फोटो आईडी प्रूफ साथ रखना जरूरी है।

ऑफलाइन टिकट

10 से 12 अगस्त के बीच तय काउंटरों और सरकारी दफ्तरों से सीमित संख्या में ऑफलाइन टिकट भी खरीदी जा सकती हैं।

एंट्री और सुरक्षा नियम

केवल वैध टिकट धारकों को प्रवेश मिलेगा।



सुबह 7 से 9 बजे तक एंट्री गेट खुले रहेंगे।



सीट सुनिश्चित करने के लिए कम से कम एक घंटा पहले पहुंचें।



प्रधानमंत्री मोदी सुबह 7:30 बजे ध्वजारोहण करेंगे।

सुरक्षा जांच के चलते समारोह स्थल पर प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना मना है। जो सामान आप नहीं ले जा सकते उसकी लिस्ट www.rashtraparv.mod.gov.in पर जाकर आप देख सकते हैं।

लाल किले तक पहुंचने के विकल्प

कार/टैक्सी: निर्धारित रूट और पार्किंग स्थल का पालन करें। नो-पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर टो किया जा सकता है।

मेट्रो: लाल किला और चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से पैदल पहुंचा जा सकता है। भीड़ को देखते हुए दिल्ली मेट्रो 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से सेवा शुरू करेगी।