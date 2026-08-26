अमीर लोग आखिर क्या अलग करते हैं? 233 लोगों की स्टडी में सामने आईं 6 खास आदतें

अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाई करना या ज्यादा बचत करना ही जरूरी नहीं है। लेखक और फाइनेंशियल प्लानर टॉम कॉर्ली के मुताबिक लोग अपने समय, पैसे और रिश्तों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका भी वेल्थ बनाने की रफ्तार पर असर पड़ सकता है। कॉर्ली ने पांच साल तक 233 अमीर लोगों की आदतों का अध्ययन किया। इनमें 177 सेल्फ मेड मिलियनेयर थे। इसके अलावा उन्होंने गरीबी में जीवन जी रहे 128 लोगों की आदतों को भी स्टडी किया।

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बिजनेस से तेजी से बन सकती है वेल्थ

कॉर्ली की Rich Habits Study के मुताबिक सेविंग और निवेश के जरिए अमीर बनने वाले Saver-Investors को औसतन 3.3 मिलियन डॉलर की संपत्ति बनाने में 32 साल लगे। वहीं उद्यमियों ने औसतन 12 साल में 7.4 मिलियन डॉलर की संपत्ति बनाई। उनके मुताबिक उद्यमियों के पास कई इनकम सोर्स बनाने और कारोबार को बढ़ाने का मौका होता है।

लक्ष्य तय करें और तुरंत काम शुरू करें

स्टडी में पाया गया कि 80% सेल्फ मेड मिलियनेयर लंबे समय के स्पष्ट लक्ष्य तय करते थे और हर दिन उन पर काम करते थे। उद्यमियों के लिए यह रेवेन्यू टारगेट, प्रोडक्ट लॉन्च या किसी खास बिजनेस लक्ष्य के रूप में हो सकता है। सफल उद्यमियों में काम को टालने के बजाय तुरंत शुरू करने की आदत भी देखी गई।

हर दिन कुछ नया सीखें

कॉर्ली के मुताबिक 88% मिलियनेयर रोज कम से कम 30 मिनट सेल्फ एजुकेशन में लगाते थे। इसमें पर्सनल डेवलपमेंट की किताबें पढ़ना और अपने सेक्टर से जुड़ी जानकारी लेना शामिल था। इसके उलट गरीबी वाले समूह में 77% लोग रोज एक घंटे से ज्यादा समय टीवी, स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया और दूसरी गतिविधियों में बिताते थे जिन्हें उन्होंने समय की बर्बादी वाली गतिविधियां माना।

खर्च पर कंट्रोल और बिजनेस में दोबारा निवेश

Saver-Investor मिलियनेयर आमतौर पर अपनी नेट इनकम का 20% या उससे ज्यादा बचाकर निवेश करते थे। वहीं उद्यमी खर्च सीमित रखकर बिजनेस का ज्यादा मुनाफा कंपनी में वापस लगाते थे। कॉर्ली के मुताबिक हाउसिंग पर नेट इनकम का अधिकतम 25%, खाने पर 15%, मनोरंजन पर 10% और छुट्टियों पर 5% खर्च किया जाना चाहिए।

मजबूत रिश्ते और मेंटर जरूरी

स्टडी में 93% ऐसे मिलियनेयर जिनके पास मेंटर थे, उन्होंने अपनी सफलता का बड़ा श्रेय मेंटर को दिया। कॉर्ली इन्हें Power Relationships कहते हैं, जिनमें सकारात्मक सोच वाले लोग, सफल साथी और मेंटर शामिल होते हैं।

सोच समझकर जोखिम लें

कॉर्ली के मुताबिक सफल उद्यमी बिना सोचे समझे जोखिम नहीं लेते। वे पहले बाजार की जानकारी लेते हैं, सलाह लेते हैं और छोटे स्तर पर आइडिया को टेस्ट करते हैं। स्टडी में 27% मिलियनेयर कम से कम एक बार बिजनेस में असफल हुए थे लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा।

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सेहत और सकारात्मक सोच भी अहम

स्टडी में 76% मिलियनेयर नियमित एक्सरसाइज करते थे। कॉर्ली के मुताबिक लंबी अवधि तक वेल्थ बनाने के लिए शारीरिक और मानसिक ऊर्जा जरूरी है। हालांकि उनकी रिसर्च को लेकर यह आलोचना भी रही है कि वेल्थ पर सामाजिक और दूसरे बाहरी कारणों का भी असर पड़ता है। फिर भी उनकी स्टडी का फोकस उन आदतों पर है जिन्हें लोग अपने स्तर पर नियंत्रित कर सकते हैं।

