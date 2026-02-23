Holi Date: 3 या 4 मार्च - कब है होली? जानिए होलिका दहन और चंद्र ग्रहण का क्या है पेंच

Holi Date: जल्द ही होली का त्योहार आने वाला है। हालांकि होलिका दहन और होली की तारीखों को लेकर लोगों के मन में काफी कन्फ्यूजन है, क्योंकि इस बार होली के साथ-साथ चंद्र ग्रहण भी पड़ने जा रहा है। इस आर्टिकल में आज हम आपको बताएंगे की आखिर हर साल होली की तारीख क्यों बदलती है और इस साल कब है होली?
क्यों हर साल बदलती है त्योहारों की तारीख?
हर साल हिंदू त्योहारों की तारीख को लेकर लोगों में भ्रम होता है। कुछ लोग किसी दिन त्योहार मनाते हैं तो कुछ अगले दिन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिंदू कैलेंडर एक लूनर कैलेंडर है, जिसे चंद्र पंचांग भी कहा जाता है, जहां चांद के आकार से महीने की अवधि तय की जाती है। इसी कारण अक्सर हिंदू त्योहारों की दो अलग तिथि होती हैं - एक हिंदू कैलेंडर के मुताबिक और दूसरी अंग्रेज़ी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार।
इसके साथ ही होली फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। यही कारण है कि यह फरवरी महीने के आखिर या मार्च महीने की शुरुआत में मनाई जाती है। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा की शुरुआत 2 मार्च को शाम 5 बजकर 55 मिनट से होगी, जो 3 मार्च को शाम 4 बजकर 40 मिनट तक रहेगी।
इसी दौरान भद्रा भी लगी रहेगी। भद्रा 2 मार्च को शाम 5 बजकर 55 मिनट से 3 मार्च की सुबह 5 बजकर 32 मिनट तक रहेगी। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इसलिए होलिका दहन की शुरुआत इसके बाद ही होगी।