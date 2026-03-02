scorecardresearch
Newsट्रेंडिंगयूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, दिल्ली- होली पर कहां कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? पूरी लिस्ट

यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, दिल्ली- होली पर कहां कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? पूरी लिस्ट

होली के अवसर पर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दिन स्कूल बंद रहेंगे जिसको लेकर उत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों ने स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 2, 2026 16:52 IST

होली का त्योहार आते ही सभी को छुट्टियों का इंतजार रहता है। होली की छुट्टियों का सबसे ज्यादा इंतजार स्कूल जाने वाले बच्चों को होता है। होली के अवसर पर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दिन स्कूल बंद रहेंगे जिसको लेकर उत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों ने स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है।

इससे उन लोगों की दुविधा दूर होगी जो होली के लिए मिलने वाली छुट्टियों की तारीख को लेकर परेशान थे। आइए जानते हैं कि किन राज्यों में किस दिन होली और स्थानीय त्योहारों के चलते स्कूल बंद रहेंगे।

उत्तर प्रदेश: 4 दिन की लंबी छुट्टी

उत्तर प्रदेश ने होली को लेकर काफी लंबी छुट्टियों का ऐलान किया है। राज्य के आधिकारिक छुट्टी कैलेंडर के मुताबिक, सरकारी स्कूल 2 मार्च से 4 मार्च 2026 तक बंद रहेंगे।

  • 1 मार्च 2026 को रविवार होने के कारण हर जगह छुट्टी है।

  • 2 और 3 मार्च 2026 को होलिका दहन को देखते हुए छुट्टियों का ऐलान किया गया है।

  • 4 मार्च 2026 को मुख्य होली (धुलेंडी) की छुट्टी रहेगी।

  • 5 मार्च 2026 से दोबारा स्कूल खुलेंगे।

यह आदेश सभी सरकारी स्कूलों के लिए मान्य होगा। ज्यादातर प्राइवेट स्कूल भी सरकार के इस कैलेंडर का पालन कर रहे हैं। हालांकि बोर्ड परीक्षाएं (चाहे वे देश की हों या इंटरनेशनल) अपने तय शेड्यूल के अनुसार चलेंगी। होली की छुट्टियों में पड़ने वाले स्कूलों के इंटरनल एग्जाम्स को स्कूल खुलने के बाद एडजस्ट किया जाएगा

दिल्ली, हरियाणा और पंजाब: केवल एक दिन

दिल्ली और इसके आसपास के राज्यों जैसे हरियाणा और पंजाब में छुट्टियों का यह दौर छोटा रहेगा। इन राज्यों में स्कूल केवल 4 मार्च 2026 को बंद रहेंगे। इसके साथ ही 5 मार्च 2026 से स्कूल फिर से खुल जाएंगे। स्कूल चाहें तो अपने अनुसार अतिरिक्त छुट्टी का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में माता-पिता को अपने बच्चों के स्कूलों के आधिकारिक नोटिस बोर्ड को चेक करते रहना चाहिए ताकि किसी तरह का कन्फ्यूजन न हो।

बिहार: 2 दिन की छुट्टी संभव

माना जा रहा है कि बिहार में सभी शिक्षण संस्थान 3 और 4 मार्च दोनों दिन बंद रह सकते हैं। स्थानीय रिवाजों के अनुसार 3 को होलिका दहन और 4 मार्च को रंगों वाली होली के कारण 2 दिन की सरकारी छुट्टी मिल सकती है। स्कूल इसके बाद खोले जाएंगे।

राजस्थान और मध्य प्रदेश: जिला स्तर पर तय होंगी छुट्टियां

राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2 और 3 मार्च को छुट्टी रहने का अनुमान है। हालांकि छुट्टी है या नहीं, इसका अंतिम फैसला स्थानीय त्योहारों को देखते हुए जिला स्तर (District Level) पर लिया जाएगा। अधिकारियों की मानें तो स्थानीय त्योहारों के कारण तारीखों में थोड़ा अंतर हो सकता है।

असम: डौल उत्सव के दिन होगी छुट्टी

असम में होली को 'डौल उत्सव' या 'डौल जात्रा' के रूप में मनाया जाता है। इसके चलते असम में 3 मार्च को छुट्टी रहेगी। इस त्योहार का असम के लोगों के बीच, खासकर वैष्णव समुदाय के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है।

बच्चों और उनके माता-पिता के लिए जरूरी निर्देश

शिक्षा विभाग ने सभी परिवारों से आग्रह किया है कि होली की छुट्टियों को लेकर स्कूलों के साथ संपर्क में रहें। बोर्ड परीक्षाओं के चलते परीक्षा का सही शेड्यूल आप स्कूल की मदद से जान सकते हैं। इसके साथ ही ऐन मौके पर होने वाले बदलावों के लिए ऑफिशियल नोटिस पर भी जरूर ध्यान दें। होली की छुट्टियों को लेकर ज्यादातर प्राइवेट स्कूल पहले ही अपनी छुट्टियों का ऐलान कर चुके हैं।

