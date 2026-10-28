अमेरिका-ईरान के बीच फिर छिड़ सकती है जंग? खाड़ी देशों ने तैयार किया शांति का बड़ा प्लान, होर्मुज से यमन तक होगी डील!

अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा जंग शुरू होने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में खाड़ी देश तनाव कम करने और पूरे मिडिल ईस्ट में शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए एक बड़ा पीस प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें कई देशों की सुरक्षा और पुराने विवादों को सुलझाने पर जोर है। हालांकि, इस समझौते की राह में अभी कई मुश्किलें हैं। आइए जानते हैं कि इस प्लान में क्या-क्या शामिल है और किन शर्तों पर बात अटकी हुई है।

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चार दिन में खुलेगा होर्मुज का रास्ता?

द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, खाड़ी देश अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा युद्ध रोकने के लिए कई हिस्सों वाला शांति समझौता तैयार कर रहे हैं। इसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलना और यमन से हूती लड़ाकों की बड़ी संख्या में वापसी शामिल है।

ईरान ने संकेत दिया है कि अगर उस पर लगे प्रतिबंध हटाए जाते हैं, तो वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सात दिन के बजाय चार दिन में खोल सकता है। ईरान के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी अली बाघेरी ने इसकी जानकारी दी है।

अमेरिका को बातचीत में हुई प्रगति की जानकारी है, लेकिन वह ईरान से और रियायतें चाहता है। यूरोपीय देशों का मानना है कि इसमें न्यूक्लियर इंस्पेक्टरों को दोबारा ईरान में आने की अनुमति देना शामिल हो सकता है।

ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर क्यों अटकी बात?

यूरोपीय डिप्लोमैट्स के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ समझौते के लिए ईरान को बमबारी से क्षतिग्रस्त अपने न्यूक्लियर ठिकानों की जांच की अनुमति देनी होगी।

ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने न्यूयॉर्क में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मुलाकात के दौरान इंस्पेक्टरों को वापस बुलाने की अपील की थी।ईरान फिलहाल इसकी अनुमति देने से इनकार कर रहा है। हालांकि, वह अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत करने के लिए सैद्धांतिक रूप से तैयार है।

यमन में हूती लड़ाकों को लेकर क्या है प्लान?

ईरान ने यमन का संघर्ष सुलझाने में अपनी भूमिका भी स्वीकार की है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी मोहसिन रेजाई ने हूती राजदूत इब्राहिम अल-दुलैमी से मुलाकात की है।

इससे पहले सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचा था। बातचीत में यमन संघर्ष खत्म करने की सऊदी शर्तों और लंबे समय के रीजनल सिक्योरिटी प्लान पर चर्चा हुई।

ईरान हूती समूह का समर्थन करता है और ऐसे समझौते में भूमिका निभा सकता है, जिसमें हूतियों की सैन्य जीत जरूरी न हो। वहीं, हूती चाहते हैं कि सऊदी अरब उनके इलाके पर लगाए गए समुद्री और हवाई प्रतिबंध हटाए।

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मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी भी मुद्दा

ईरान अब बातचीत को सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम तक सीमित नहीं रखना चाहता। वह खाड़ी देशों के साथ एक बड़े रीजनल सिक्योरिटी समझौते पर जोर दे रहा है, जिसमें मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की मौजूदगी कम करने या खत्म करने का मुद्दा भी शामिल है।

ओमान के विदेश मंत्री बद्र अलबुसैदी इस प्लान के प्रमुख समर्थकों में हैं। उनके मुताबिक, आठ देशों के बीच शांति और बाकी दुनिया के साथ बेहतर संबंधों वाला नया ढांचा बनाने पर आम सहमति बन रही है।

एक नया नॉन-अग्रेशन पैक्ट यानी एक-दूसरे पर हमला नहीं करने का समझौता ईरान को क्षेत्रीय स्तर पर स्वीकार्यता दिला सकता है। इससे न्यूक्लियर मुद्दे पर रियायतों का रास्ता भी खुल सकता है।

ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने भी युद्ध के बाद सिक्योरिटी पैक्ट को जरूरी बताया है। उनका कहना है कि युद्ध हो या न हो, ईरान की नीतियां पहले जैसी ही रहेंगी।